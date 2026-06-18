Festa de São Pedro celebra fé e tradição entre os dias 26 e 29 de junho em Guarapari

today18 de junho de 2026 remove_red_eye50

Guarapari já se prepara para viver um dos momentos mais tradicionais e emocionantes do seu calendário cultural e religioso. Entre os dias 26 e 29 de junho, a cidade realiza a Festa de São Pedro, padroeiro do município e protetor dos pescadores, reunindo manifestações de fé, atrações culturais, apresentações musicais e a tradicional Procissão Marítima.

Promovida pela Prefeitura de Guarapari, em parceria com a comunidade católica e os pescadores, a festa celebra uma das mais importantes tradições da cidade, reforçando a identidade cultural de um município que nasceu e cresceu ligado ao mar e à atividade pesqueira.

O ponto alto da programação acontece no dia 29 de junho, data dedicada a São Pedro e feriado municipal em Guarapari. A programação religiosa contará com alvorada festiva, procissões, bênção das redes e anzóis, carreata, procissão marítima e missa festiva, reunindo fiéis, pescadores, moradores e visitantes em um momento de devoção e homenagem ao santo padroeiro.

Além das celebrações religiosas, a festa contará com uma programação cultural gratuita na Prainha de Muquiçaba, com apresentações musicais e a encenação da história de São Pedro Apóstolo.

O secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro, destaca a importância da festividade para o município. “São Pedro faz parte da história de Guarapari. É o padroeiro da nossa cidade e o santo que representa a força e a fé dos pescadores. A festa preserva nossas tradições, valoriza nossa cultura e reúne famílias, moradores e turistas em um momento especial de celebração”, afirmou.

Já o secretário municipal de Pesca e Aquicultura, Antônio Carlos, ressalta a ligação da festividade com a comunidade pesqueira.

“Para os pescadores, São Pedro tem um significado muito especial. É uma tradição passada de geração em geração e que representa fé, proteção e gratidão. A Procissão Marítima é um dos momentos mais bonitos da festa e simboliza a forte ligação de Guarapari com o mar. Esperamos as embarcações para participar desse momento importante”, destacou.

Programação Cultural – Prainha de Muquiçaba

26 de junho (sexta-feira)

18h – Anderson do Balanço Bom

20h – Projeto Feijoda (Samba)

22h – Michele Freire (Brasilidade)

27 de junho (sábado)

19h – Banda Mex (Baile)

20h – Teatro São Pedro Apóstolo

22h – Trio Forrozão (Forró)

28 de junho (domingo)

16h – Aguinaldo Black (Pagode)

20h – Teatro São Pedro Apóstolo

21h30 – Banda Prestígio (Baile)

23h30 – Rebeka Monteiro (Sertanejo)

Programação Religiosa – 29 de junho (segunda-feira)

5h – Alvorada Festiva e procissão saindo da Comunidade São Pedro Prainha em direção à Matriz São Pedro

14h – Bênção e início da carreata na Matriz São Pedro

15h – Procissão Marítima saindo do canal atrás da Matriz Nossa Senhora da Conceição

16h – Bênção das redes e anzóis na Comunidade São Pedro Prainha e procissão até a Comunidade Matriz São Pedro

17h – Missa Festiva na Matriz São Pedro