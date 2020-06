Festa do Imigrante Italiano de Santa Teresa será online

De 21 a 28 de junho acontece, em Santa Teresa, a 29ª Festa do Imigrante Italiano. No entanto, este ano, devido a pandemia do Covid-19, pela primeira vez a festa mais italiana do Espírito Santo será online, respeitando as recomendações de isolamento social.

A organização é do Circolo Trentino di Santa Teresa e pelas redes sociais haverá lives da eleição da Garota Ítalo-Teresense 2020, da banda de música e do coral do Circolo Trentino, da banda Brasitália, do grupo de dança Folkloristico do Circolo e da Missa em Italiano.

As gravações já começaram, e a partir do dia 21 o público poderá conferir pelo instagram @circolotrentinodisantateresa e pelo facebook/circolotrentino.disantateresa. Mesmo não tendo a famosa Carretela del Vin nem a Sessão Solene (realizada todo ano pela Câmara de Municipal), integrantes do Circolo Trentino garantem que o evento virtual é para manter a tradição da primeira cidade de colonização italiana do Brasil.

“Essa é a 29ª Festa do Imigrante e não podíamos deixar de realizar esse evento tão importante para a cidade. A festa é tradição há muito tempo e o Circolo decidiu realizá-la, mesmo de forma online, pra que essa tradição se mantenha viva na cultura teresense”, disse Maíra Formentini, uma das organizadoras.

Foto Leonardo Meira