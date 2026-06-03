Festival de Música e Sustentabilidade agita Anchieta neste final de semana
Além da programação religiosa e cultural da Festa Nacional de São José de Anchieta, moradores e turistas poderão aproveitar mais uma edição do Festival de Música e Sustentabilidade, que acontece entre os dias 4 e 7 de junho, na Praia Central de Anchieta.
Com entrada gratuita, o evento promete reunir música, cultura, lazer e ações voltadas à conscientização ambiental, ampliando as opções de entretenimento para o público que visita o município durante um dos períodos mais importantes do calendário religioso capixaba.
A expectativa é que o festival contribua para impulsionar a economia local, fortalecendo setores como comércio, gastronomia, hotelaria e turismo. O evento integra as ações desenvolvidas para receber os milhares de visitantes que chegam à cidade durante as celebrações em homenagem a São José de Anchieta.
A programação busca promover a integração entre moradores e turistas, valorizando a cultura local e incentivando práticas sustentáveis em um dos principais cartões-postais do litoral sul do Espírito Santo.
A Prefeitura de Anchieta convida a população e os visitantes para prestigiarem as atrações e participarem das atividades programadas ao longo dos quatro dias de evento.
Serviço
Festival de Música e Sustentabilidade – Edição Festa Nacional de São José de Anchieta
Praia Central de Anchieta
De 4 a 7 de junho
Entrada gratuita
O festival é uma oportunidade para celebrar a música, a cultura e a sustentabilidade em um ambiente de convivência, lazer e valorização das tradições locais.
Confira a programação
Quinta-feira (04/06)
19h – Serginho Oliveira
22h – Cadu Caruzo
01h – Encerramento
Sexta-feira (05/06)
19h – Grupo de Capoeira Libertação
20h – Edson Mineiro e Goiano
22h – Banda Forrofiá
01h – Encerramento
Sábado (06/06)
20h – Forró 1/4 de Coco
22h – Banda SambAdm
00h – Encerramento
Domingo (07/06)
12h – Vinícius Herkenhof
15h – Reder Matos
17h – Resenha de Pagode
20h – Versão Pirata
22h – Encerramento