Festival de Música e Sustentabilidade agita Anchieta neste final de semana

today3 de junho de 2026 remove_red_eye73

Além da programação religiosa e cultural da Festa Nacional de São José de Anchieta, moradores e turistas poderão aproveitar mais uma edição do Festival de Música e Sustentabilidade, que acontece entre os dias 4 e 7 de junho, na Praia Central de Anchieta.

Com entrada gratuita, o evento promete reunir música, cultura, lazer e ações voltadas à conscientização ambiental, ampliando as opções de entretenimento para o público que visita o município durante um dos períodos mais importantes do calendário religioso capixaba.

A expectativa é que o festival contribua para impulsionar a economia local, fortalecendo setores como comércio, gastronomia, hotelaria e turismo. O evento integra as ações desenvolvidas para receber os milhares de visitantes que chegam à cidade durante as celebrações em homenagem a São José de Anchieta.

A programação busca promover a integração entre moradores e turistas, valorizando a cultura local e incentivando práticas sustentáveis em um dos principais cartões-postais do litoral sul do Espírito Santo.

A Prefeitura de Anchieta convida a população e os visitantes para prestigiarem as atrações e participarem das atividades programadas ao longo dos quatro dias de evento.

Serviço

Festival de Música e Sustentabilidade – Edição Festa Nacional de São José de Anchieta

Praia Central de Anchieta

De 4 a 7 de junho

Entrada gratuita

O festival é uma oportunidade para celebrar a música, a cultura e a sustentabilidade em um ambiente de convivência, lazer e valorização das tradições locais.

Confira a programação

Quinta-feira (04/06)

19h – Serginho Oliveira

22h – Cadu Caruzo

01h – Encerramento

Sexta-feira (05/06)

19h – Grupo de Capoeira Libertação

20h – Edson Mineiro e Goiano

22h – Banda Forrofiá

01h – Encerramento

Sábado (06/06)

20h – Forró 1/4 de Coco

22h – Banda SambAdm

00h – Encerramento

Domingo (07/06)

12h – Vinícius Herkenhof

15h – Reder Matos

17h – Resenha de Pagode

20h – Versão Pirata

22h – Encerramento