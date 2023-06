Festival Gastronômico de Frutos do Mar agita feriado em Itapemirim

Quem for conferir a 16ª edição do Festival Gastronômico de Frutos do Mar, que começa nesta quinta-feira (08) e segue até domingo (11), no Pavilhão de Eventos, na Praia de Itaipava, no município de Itapemirim, vai poder conferir de perto as delícias feitas à base de frutos do mar.

O evento vai reunir o melhor da gastronomia da região, com pratos que vão desde um delicioso peroá frita até uma lagosta grelhada. Além disso, terá casquinha de siri, iscas de peixe, camarão crocante, filé de peixe grelhado e muitos outros pratos pensados para atender a todos os gostos. Tudo isso regado a muita música boa. A entrada é gratuita.

O 16º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim também vai contar com produtores de cerveja artesanal capixaba, empreendedores da agroindústria, artesanato e Microempreendedores Individuais (MEIs). Os empreendedores foram selecionados por meio de um chamamento público realizado pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).

Outro destaque do evento fica por conta das aulas-shows de gastronomia, que acontecem com chefs convidados da região. A chef Tainá Peçanha vai preparar uma feijoada de frutos do mar. Já a chef Stephanie Dutra vai fazer um espetinho capixaba com filé de peixe. No entanto, o preparo de bolinho de marisco, fica por conta da chef Divina. Outra convidada será a chef Marinete Roposo, que prepara um strogonoff de sururu. A criançada não vai ficar de fora das aulas do chef, por isso, o espaço terá uma aula-show kids, com a chef Rosangela Rocha. Todas as aulas acontecem com o comando do chef Hamilton Martins.

O presidente da Associação Gastronômica de Itapemirim, o chef Hamilton Martins, disse que quem for curtir o ferido de Corpus Christi no litoral sul capixaba vai poder conferir de perto as delícias locais e isso pelo fato de Itapemirim ser referência na gastronomia da região.

“Valorizamos nossos pescados e pescadores e o 16º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim vem para reforçar o que temos de melhor. Além da gastronomia, a nossa cultura e a região turística contribuem para a geração de renda no município”, afirmou.

Segundo o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, essa é mais uma ação do Governo do Estado, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento dos empreendedores do Espírito Santo.

“Esse festival vai proporcionar aos empreendedores visibilidade, venda de seus produtos e contatos futuros. Dessa forma, contribuímos para o crescimento desses pequenos negócios”, disse.

A 16ª edição do Festival Frutos do Mar de Itapemirim é uma realização da Associação Gastronômica de Itapemirim, em parceria com a Ferrari Eventos e com o apoio da prefeitura de Itapemirim, da Aderes e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae-ES).

Serviço

16º Festival Gastronômico Frutos do Mar de Itapemirim

Data: de quinta-feira (08) a domingo (11)

Local: Pavilhão de Eventos, na Praia de Itaipava, em Itapemirim.

A entrada é gratuita.

Programação

Quinta-feira (08 de junho)

11h – Abertura do Pavilhão Gastronômico

11h30h – Cerimônia Oficial de Abertura do Festival

13h – Apresentação musical com Daviy Cross

18h – Aula-show com a chef Tainá Peçanha

19h – Apresentação musical com a banda Marajah

21h – Apresentação musical com Barrozinho

Sexta-feira (09 de junho)

11h – Abertura do Pavilhão Gastronômico

18h – Aula-show com a chef Stephanie Dutra

19h – Apresentação musical com a banda Bandaê

21h – Apresentação musical com Nana Nunes

Sábado (10 de junho)

11h – Abertura do Pavilhão Gastronômico

13h – Aula-show com a chef Marinete Raposo

18h – Aula-show com a chef Divina

19h – Apresentação musical com Fabrício Venturim

21h – Apresentação musical com Aguiar Passos

Domingo (11 de junho)

11h – Abertura do Pavilhão Gastronômico

12h – Aula-show kids com a chef Rosangela Rocha

13h – Apresentação musical com Vander Leal

17h – Encerramento.