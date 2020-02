Festival Gastronômico de Frutos do Mar de Itapemirim 2020 já tem data definida

A Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Associação Gastronômica de Itapemirim, realizou na tarde do último dia 23, domingo de Carnaval, uma aula show com o chefe Hamilton Júnior, em preparação ao Festival Gastronômico de Frutos do Mar, que acontecerá no feriado da Semana Santa, entre os dias 08 a 12 de abril, num pavilhão a ser montado na praia de Itaipava.

O objetivo da aula show, segundo secretário de Turismo Wilson Viana, foi convidar os turistas e munícipes que estiveram curtindo o Carnaval em Itapemirim, a retornarem ao município na Semana Santa e prestigiarem o festival. O prefeito de Itapemirim, Dr. Thiago, ressaltou que o evento é muito importante, pois atrai mais pessoas e movimenta a economia da cidade.

“Essa edição visa incentivar cada vez mais os comerciantes do município a investirem nos seus estabelecimentos, e na mão de obra profissional, ofertando atendimento diferenciado para quem visita nossas belezas naturais. Temos muito potencial para crescer no setor turístico e essa é uma maneira de incentivar nossos comerciantes a prestarem bons serviços nas pousadas, hotéis, quiosques, restaurantes e na própria praia”, explicou.