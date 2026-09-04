Festival Praça Viva leva quatro dias de música, comida e cultura para Jardim Camburi

today3 de setembro de 2026 remove_red_eye69

De 24 a 27 de setembro, a Praça da Bocha, em Jardim Camburi, deixa de ser apenas passagem e vira endereço de encontro. O Festival Praça Viva chega ao bairro com uma programação que mistura música, gastronomia, moda, chopp artesanal, vinhos, drinks e iniciativas da economia criativa. A entrada é gratuita.

A programação vai reunir dez atrações musicais da cena capixaba, entre nomes já conhecidos do público e artistas que vêm movimentando os palcos do Estado. Ao longo do evento, os shows ao vivo ficam por conta de Alexandre Borges, Casaca, Rastaclone, Banda 027, Dona Fran, Beat Locks, Calibre de Rosas, Tina Show, D’Moleque e Banda Movimento.

O line-up vai reunir diferentes estilos e formações e foi pensado para alcançar públicos de várias idades, incluindo as crianças. São artistas e bandas que transitam por diferentes vertentes da música produzida no Espírito Santo, levando para a programação a diversidade que marca a cena capixaba, colocando a produção musical local no centro da programação.

Além da maratona de shows, o festival também vai reunir outras experiências. A ideia é colocar diferentes segmentos da cultura e da gastronomia capixaba no mesmo espaço. Entre um show e outro, o público poderá conhecer estandes de moda autoral, experimentar diferentes opções de comida e aproveitar espaços com chopes artesanais, drinks e vinhos.

No evento também serão arrecadadas roupas, brinquedos e alimentos, que serão destinados a instituições sociais que estão sendo definidas.

Serviço

Festival Praça Viva

Data: 24 a 27 de setembro

Local: Praça da Bocha, Jardim Camburi, Vitória

Atrações: Alexandre Borges, Casaca, Rastaclone, Banda 027, Dona Fran, Beat Locks, Calibre de Rosas, Tina Show, D’Moleque e Banda Movimento

Entrada gratuita

Classificação livre