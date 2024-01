​Festival traz mais de 76 atrações para Vila Velha em evento gratuito

today8 de janeiro de 2024 remove_red_eye91

Em janeiro, Vila Velha promete se transformar em um destino certo para os amantes da cultura durante o verão capixaba.

A Praia de Itapuã, cartão postal da cidade, receberá o Festival Delírio Tropical, um super evento de 10 dias que vai oferecer uma programação para todos os capixabas, de todas as idades, com entrada gratuita. Ao todo, serão 76 atrações de estilos musicais variados, que irão se apresentar nas duas últimas semanas deste mês, entre os dias 17 e 21, e 24 a 28 de janeiro.

Alguns dos maiores nomes da música do Espírito Santo já estão confirmados para os dois palcos que serão montados na arena, entre eles as bandas Dead Fish, um dos mais notáveis grupos de hardcore do Brasil, com raízes capixabas; Mukeka di Rato, que há quase 30 anos traz com humor uma crítica às mazelas da sociedade; Casaca, que elevou a mistura entre pop-rock e congo a uma das mais inovadores do país; Macucos, que coleciona hits adorados pelos capixabas; Amaro Lima irá trazer a essência do “rockongo” com seu show Noite Manimal; André Prando, nome quente do cenário pop alternativo nacional; Flavinha Mendonça, cantando hits-chiclete do axé music; e Jefinho Faraó, com seu projeto Funk Retrô, pautado por refrões inesquecíveis e batidas atemporais do funk.

“O Delírio Tropical é um novo refresco para a cena atual da arte capixaba, com apresentações musicais que misturam artistas de diferentes identidades e sonoridades, dos mais variados gêneros e formatos musicais”, comenta Vincenzo Guizzardi, diretor de programação do Festival.

“Além disso, o evento se apresenta como um estímulo ao empreendedorismo e economia criativa ao reconhecer o talento capixaba na música autoral independente”, completa.

“O festival é uma grande oportunidade para valorizarmos a cultura local. É uma grande honra poder promover um evento que celebra a arte capixaba, e convidamos a todos para participarem e prestigiarem nossos talentos”, conclama o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.

Programação para crianças e adultos

A festa começa nas quartas-feiras, com programação voltada para o público infantil. Entre as atividades confirmadas para os pequenos estão Mundo Bita e Macakids e os grupos Campanelli e Estripulia. Uma excelente opção à beira-mar para a criançada durante o período de férias escolares.

Entre quinta e domingo, a música toma conta da arena com muita cultura capixaba, brasilidades, rock, forró, axé e samba. Cada dia da semana está reservado para um estilo musical.

Confira a programação completa:

Quarta (17) – Kids

– 17h – Grupo Estripulia

– 18h30 – Macakids

Quinta (18) – Cultura Capixaba

– 16h – Rafael Oliveira – STAND UP COMEDY

– 17h30 – Diogo Rosa – STAND UP COMEDY

– 19h – Casaca convida a Banda de Congo Tambor de Jacaranema

– 21h – Amaro Lima Noite Manimal

– DJ Zappie (DJ Residente)

Sexta (19) – Rock

– 13h – Intoxicos

– 14h – Gastação Infinita convida Maré Tardia

– 16h – Zé Maholics

– 17h30 – Dona Fran

– 19h – Mukeka di Rato convida Roberta de Razão

– 21h – Dead Fish

– DJ Comanche Bota Som (DJ Residente)

Sábado (20) – Brasilidades

– 9h30 – 522

– 12h – Eloá Puri

– 14h – Fabriccio

– 15h30 – Lane

– 17h – Samba Soul

– 19h – Gavi convida Dan Abranches & Ada Kofi

– 21h – Xá da Índia convida Tamy

– DJ Maholic (DJ Residente)

Domingo (21) – Forró e Samba

– 9h – Regional da Nair

– 12h30 – Rodrigo CX convida Anderson Ventura

– 14h30 – Barbara Grecco convida Amanda Requião

– 16h30 – Chorou Bebel convida Lore Dalvi

– 18h30 – Rastaclone convida Metteoro

– DJ Jader Mansano (DJ Residente)

Quarta (24) – Kids

– 17h – Grupo Campanelli

– 18h30 – Mundo Bita

Quinta (25) – Cultura Capixaba

– 16h – Heckel Ferreira – STAND UP COMEDY

– 17h30 – Klebson Carrera – STAND UP COMEDY

– 21h – Saulo Simonassi

– 19h – Aurora Gordon

– DJ Renato Vervloet (DJ Residente)

Sexta (26) – Urbano

– 11h – Diego Lyra convida Orquestra Ammor

– 14h30 – Akila convida Thais do Gueto

– 16h – Herança Negra convida Vegano MC

– 17h30 – Dudu MC convida Noventa

– 19h – Morenna

– 21h – Faraó & banda Funk Retro

– DJ Negana (DJ Residente)

Sábado (27) – Axé e Samba

– 10h – Samba Criolo convida Leozinho

– 13h30 – Som de Fogueira convida Bela Mattar

– 15h – Flavinha Mendonça convida Alan Venturin

– 17h – Andrea Nery convida Elaine Augusta & Brenda Mozer

– 19h – Já Gamei convida Mania de Samba

– 12h – Bloco Balança Penha

– 21h – Samba Ju

– DJ Karolla (DJ Residente)

Domingo (28) – Pré-Carnaval

– 11h – Bateria da MUG

– 12h30 – Cidade do Reggae

– 14h30 – Pura Vida convida Rosa Chá

– 16h – Macucos convida Jota 3

– 17h30 – André Prando convida Chico Chico