Filme ‘A Farsa’ estreia nesta quinta-feira (22) nos cinemas

today19 de dezembro de 2022 remove_red_eye49

O novo drama de Nicolas Bedos é estrelado por Pierre Niney e Marine Vacth

O longa francês A FARSA (Mascarade) chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira, 22 de dezembro, com distribuição da Diamond Films. Dirigido por Nicolas Bedos (“Belle Époque”) e exibido em Cannes e no Festival do Rio 2022, o filme combina drama e humor sarcástico em uma trama sobre paixão, crime e traição.

Regado a ironia e suspense, A FARSA brinca com o mundo cruel em que o dinheiro reina soberano. O filme acompanha um jovem gigolô (Pierre Niney) e uma tentadora vigarista (Marine Vacth) enquanto tramam um esquema desonesto sob o sol ardente da Riviera Francesa. Em busca de uma vida de luxo, os dois amantes iriam tão longe a ponto de sacrificar o sustento de uma ex-estrela de cinema (Isabelle Adjani) e de um corretor de imóveis (François Cluzet)?

A FARSA tem direção e roteiro de Nicolas Bedos, mesmo roteirista de “Os Infiéis” (2012), e diretor de “Monsieur & Madame Adelman” (2016) e “Belle Époque” (2019).