FILME | “A Felicidade das Pequenas Coisas” chega aos cinemas dia 27 de janeiro

today6 de janeiro de 2022 remove_red_eye51

Lunana é uma região no distrito de Gasa, no noroeste do Butão, e serve de cenário para a elogiada comédia dramática A FELICIDADE DAS PEQUENAS COISAS, escrito e dirigido pelo estreante Pawo Choyning Dorji, que também é escritor e fotógrafo. O filme está na pré-lista do Oscar de Melhor Longa Filme Internacional, e é apenas o segundo filme que o Butão inscreve na premiação – o outro foi “A Copa”, de Khyentse Norbu, de 1999 (disponível para assistir no Belas Artes à La Carte). O longa será lançado no Brasil em 27 de janeiro, com pré estreias a partir do dia 20, pela Pandora Filmes.

O diretor conta que a ideia para o longa veio em uma viagem aos “cantos mais profundos dos Butão”. “Percebi que há tanta beleza ali, tanto na paisagem como em relação às histórias. Em todo lugar a que ia, conhecia pessoas inspiradoras com as histórias mais incríveis para contar. Para quem vive numa cidade grande, essas vidas podem parecer infelizes, e, sim, eles levam uma vida dura, mas ainda assim há muita beleza nisso. Essas são as histórias que definem as pessoas do Butão”, disse em entrevista ao Asia Movie Pulse.

A história inspiradora de A FELICIDADE DAS PEQUENAS COISAS é protagonizada por um professor na faixa dos 20 anos, Ugyen Dorji (Sherhab Dorji), que está prestes a terminar seu contrato com o governo como professor de escola pública. Ele está cansado dessa profissão, e cogita seguir seu sonho: se tornar um cantor na Austrália. Ele é mandado para dar aula no vilarejo minúsculo e distante, um lugar com 56 habitantes, nas proximidades do Himalaia, e acessível apenas a pé – o que garante uma semana de viagem caminhando.



Antes mesmo de chegar ao novo emprego, Ugyen pede para ser relocado, pois sofre com problemas de altitude, mas sua chefe (Dorji Om) diz que seu problema é de atitude, e que ela nunca viu um professor mais desmotivado.



Ao chegar em Lunana, tudo é tão ruim quanto esperava: o celular não pega, seu quarto é terrível, e a energia elétrica é intermitente. E ele insiste em ser transferido, mas, enquanto a mudança não sai, é obrigado a dar aulas ali, e acaba sendo conquistado por seus alunos, e se encanta com Saldon (Kelden Lhamo Gurung), uma jovem cuja bela voz canta sobre a natureza e os espíritos.



Dorji conta que a maioria do elenco é formada por estreantes que moram na região. Algumas das crianças, explica ele, nunca nem saíram do vilarejo. “Quando o personagem diz ‘carro’, elas não fazem ideia do que é isso. Nunca nem foram ao cinema. Para mim, a magia vem daí, dessa pureza que existe nessas crianças. Por exemplo, tem uma cena em que um garoto escova os dentes. Ele nunca tinha feito isso, o gosto da pasta de dente foi uma surpresa. Não há como ensaiar algo assim, a descoberta só acontece uma vez, é preciso fazer a cena e pronto.”



As filmagens tiveram de ser muito bem planejadas por conta do inverno rigoroso e das chuvas de verão típicas da região. “A equipe trabalhou entre setembro e outubro, e o filme foi rodado de forma cronológica para acompanhar a passagem natural do tempo na natureza.” A fotografia de A FELICIDADE DAS PEQUENAS COISAS é assinada por Jigme Tenzing, o único profissional da área no país, que estudou na New York Film Academy.



Dorji conta que escolheu uma câmera estática por influência do cineasta japonês Yasujiro Ozu, conhecido por seus filmes sobre pessoas comuns. “Eu queria que a câmera e a fotografia fossem como a vida de Ugyen. No começo, ela está na mão, a imagem chacoalha, mas com o tempo, conforme ele se estabelece na escola, a imagem fica mais segura, começamos a usar um tripé”.



O filme foi elogiado pela revista Variety, que destacou, entre outras coisas, as belas paisagens e o elenco. “É um filme de grande coração, que irá agradar ao público. Seus personagens são maravilhosamente interpretados por um elenco de estreantes.”



Sinopse

Ugyen Dorji (Sherhab Dorji) tem 20 e poucos anos, e é professor, embora sonhe em se mudar para a Austrália e ser um cantor famoso. Em seu último ano de contrato com o governo, é mandado para Lunana, uma das regiões mais isoladas do mundo, onde deverá assumir uma escola infantil. Apesar de contrário, ele é obrigado a assumir o cargo, e descobrirá naquele lugar a felicidade das pequenas coisas.



Ficha Técnica

Direção: Pawo Choyning Dorji

Roteiro: Pawo Choyning Dorji

Produção: Pawo Choyning Dorji, Jia Honglin, Stephanie Lai, Steven Xiang

Elenco: Sherab Dorji, Kelden Lhamo Gurung, Ugyen Norbu Lhendup,Pem Zam, Kunzang Wangdi, Sonam Tashi, Tsheri Zom, Tshering Dorji, Tashi Dema, Dophu, Dorji Om

Direção de Fotografia: Jigme Tenzing

Desenho de Produção: Tshering Dorji

Montagem: Ku Hsiao-Yun

Gênero: drama, comédia

País: Butão, China

Ano: 2019

Duração: 110 min.