FILMES | Confira as novidades da plataforma gratuita NetMovies

today5 de abril de 2021 remove_red_eye27

A NetMovies, plataforma gratuita de streaming, disponibilizou novos filmes que já estão disponíveis. Confira:

O Beijo da Serpente (Drama, Policial)

O jovem arquiteto holandês Meneer Chrome é contratado para um projeto muito ousado: construir para Thomas Smithers, um enorme e luxuoso jardim em sua mansão no interior da Inglaterra. Mas toda a extravagância tem o objetivo secreto de levar Smithers à falência, e tem como mentor um próprio membro da família dele.



Nós ou Nada em Paris (Comédia, Drama)

Hibat nasceu em um vilarejo iraniano e dividiu a vida com uma grande família. Com o passar do tempo, seus irmãos seguem adiante com suas vidas e ele se interessa em se tornar ativista de movimentos de oposição ao duro governo. Apesar de ir parar na cadeia e sofrer outras represálias, ele consegue imigrar para a França com a mulher e o filho Kheiron e passa a levar uma nova vida, orientada para prover educação e dignidade ao seu filho.



De Encontro com a Vida (Comédia, Romance)

Quando está prestes a terminar a faculdade, Saliya começa a sofrer os efeitos de uma grave doença genética e perde 95% da visão. O rapaz sempre teve o sonho de trabalhar em um grande hotel de luxo, mas todas as candidaturas de emprego são recusadas em função de sua deficiência. Ele decide então esconder o fato de ser praticamente cego, e se candidata a um dos maiores hotéis de Munique. Contando com a ajuda do amigo Max, ele enfrenta as dificuldades diárias, enquanto se apaixona pela bela Laura. Mas até quando conseguirá manter o segredo?



Setenta vezes Sete (Drama, Fé e Espiritualidade)

Esta é uma história que mostra como o poder do perdão pode mudar vidas. David Anderson se casa com o amor de sua vida e quando ela é assassinada ele empenha-se em encontrar o assassino. Neste reencontro haverá mais morte? Ou o amor e o perdão surgirá de um coração dilacerado?



A Esposa (Drama)

Joan Castleman é casada com um homem controlador e que não sabe como cuidar de si mesmo ou de outra pessoa. Ele é um escritor e está prestes a receber um Prêmio Nobel de literatura. Joan, que passou 40 anos ignorando seus talentos literários para valorizar a carreira do marido, decide abandoná-lo.



No Tempo de Deus (Drama, Fé e Espiritualidade)

A vida de quatro pessoas que perderam a fé e estão lutando com os desafios de uma vida cheia de tristeza se entrelaçam em um momento crucial e sem esperança. Um morador de rua, um soldado que sai da escola após o suicídio de seu irmão, uma mulher grávida, e um médico, cuja mulher está morrendo de câncer. Na medida em que cada um deles enfrenta suas provações pessoais, eles terão a chance de encontrar o amor de Deus.



Amityville – A Estrada Assombrada (Suspense, Terror)

Charlie e sua namorada Buzi são fanáticos por fantasmas e fascinados pela lenda da estrada mais antiga e mais assustadora da América, a Mt. Mysery Road, em Long Island, NY. Acredita-se que esta estrada e os bosques circundantes sejam assombrados e amaldiçoados há centenas de anos. Eles são avisados por um andarilho para ficarem longe da estrada, mas insistem nos planos para visitar o local, tomar uns sustos e se divertir. Eles seguem em sua aventura até perceberem que entraram numa tormenta de atividades paranormais e são prisioneiros de forças do mal.



Fé e Esperança (Drama)

Clayton é um jovem que dedica sua vida em servir aos outros. Em uma viagem com amigos ao México, em um momento sua vida vira de cabeça para baixo. Ele é sequestrado e mantido refém por resgate, tendo de suportar sofrimento e abusos. A forte fé de Clayton poderá levá-lo à liberdade?



Galinha Pintadinha 1 (Infantil)

Para crianças de todas as idades, o vídeo da Galinha Pintadinha e sua turma contém novas versões das tradicionais cantigas populares brasileiras. Todas com animações superdivertidas que ensinam como é bom cantar e aprender. As letras saltitantes ajudam na leitura e as versões karaokê vão fazer a criançada exercitar o lado musical.