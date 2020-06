Fim de semana com apreensão de armas, munições e drogas em Serra

Neste final de semana, o 6º Batalhão realizou diversas apreensões nos bairros do município de Serra.

No domingo (14), durante patrulhamento no bairro Solar de Anchieta, militares visualizaram dois suspeitos discutindo dentro de um veículo. Diante do fato foi realizada a abordagem, sendo encontrado no interior do automóvel um revólver calibre 32, com cinco munições e um cigarro de maconha.

Em outra ação, no bairro Cidade Pomar, militares abordaram uma suspeita com um cigarro de maconha e R$1.679,00 em espécie. Na residência da suspeita foram encontradas uma pistola calibre 380 com 13 munições, 676 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha e uma sacola contendo 600 gramas de cocaína, além de materiais para preparo e embalo de entorpecentes.

No sábado (13), após incursão em região de mata no bairro Cidade Continental, militares da Força Tática, localizaram 182 pedras de crack, 98 pinos de cocaína, 46 buchas de maconha e dois simulacros, um de revólver e um de pistola.

Em Jardim Bela Vista, militares visualizaram um suspeito próximo a uma área de mata que fugiu ao perceber a aproximação da viatura. Após buscas realizadas no local, foram encontrados: 212 pinos de cocaína, 154 buchas de maconhas e 44 pedras de crack.

Na sexta-feira (12), militares patrulhavam o bairro Serra Dourada III, quando visualizaram um suspeito pulando um muro ao perceber a chegada da viatura. Não foi possível abordá-lo, mas no local foi localizado um revólver calibre 32, com sete munições.

Os suspeitos detidos foram apresentados à Delegacia Regional de Serra, juntamente com os materiais apreendidos.