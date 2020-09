Fim de semana com prisões e apreensões em Guarapari

Neste fim de semana, policiais militares do 10º Batalhão apreenderam armas, drogas, localizaram veículos com restrição e detiveram indivíduos foragidos da justiça em diversas ações em Guarapari.

Na tarde da última sexta-feira (18) um casal foi detido no bairro Nossa Senhora da Conceição após constatar que ambos se encontravam com mandado de prisão em aberto.

Durante a noite, policiais militares abordaram um indivíduo que tentou empreender fuga ao visualizar a guarnição policial, encontrando em seu bolso 24 buchas de maconha. A ação ocorreu no bairro Abalberto Simão Nader.

Concomitantemente, durante verificação de denúncia de tráfico de drogas no bairro Coroado, policiais militares apreenderam 02 tabletes grandes de maconha. A droga foi localizada com ajuda do cão farejador Mike.

No final da noite, uma motocicleta que se encontrava com restrição de furto/roubo foi recuperada no bairro Fátima Cidade Jardim.

Na tarde de sábado (19) dois homens foram detidos em flagrante de roubo. Os suspeitos se encontravam em posse de uma arma de fogo municiada com 5 munições. Foi localizado ainda quatro cordões de cor dourada, material subtraído anteriormente das vítimas.

À noite, um veículo com restrição de furto/roubo foi localizado no bairro Lameirão.

Durante a madrugada policiais militares prosseguiram ao bairro Bela Vista para verificar denúncia que no local estaria ocorrendo um baile funk denominado “Baile da Baixada”. Ao se aproximarem do local, nas proximidades de um beco no citado bairro, os policiais visualizaram vários indivíduos que se encontravam em posse de arma de fogo que fugiram em direção à um matagal. Ao visualizar a guarnição policial, não sendo possível alcançá-los. Após buscas no local, vários materiais foram localizados: uma metralhadora e um carregador artesanais calibre 380, quatorze munições do mesmo calibre, três munições calibre 12, uma munição . 9mm, uma munição .22, uma cápsula. 38, uma munição cal .20, três cápsulas de .9mm, setenta e três pedras de crack, quarenta e cinco frascos de loló. Trinta e dois pinos de cocaína, vinte e nove buchas de maconha, além de dois celulares.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados a delegacia regional juntamente com todos os materiais.