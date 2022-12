Findes debate soluções para a BR-101 com lideranças políticas e empresariais

Federação recebeu o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que compartilhou os caminhos e bastidores do acordo que o estado fez envolvendo a BR-163, modelo que pode servir de exemplo para o caso capixaba

Melhoria da infraestrutura logística e a busca por uma solução relacionada à concessão da BR-101 foram as principais pautas tratadas nesta quinta-feira (08) na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes).

A presidente da Findes, Cris Samorini, recebeu o governador do Mato Grosso (MT), Mauro Mendes, o vice-governador eleito do ES, Ricardo Ferraço, o deputado federal Evair de Melo, o ex-senador do MT Cidinho Santos, o presidente do Fórum das Entidades e Federações (FEF), Nailson Dalla Bernadina, entre outras lideranças empresariais e políticas.

Durante o encontro, Mauro Mendes falou sobre o trabalho de modernização da infraestrutura que tem realizado no estado mato-grossense e compartilhou as alternativas encontradas pela gestão para a concessão da BR-163, que foi devolvida em dezembro de 2021 pela empresa responsável pelo contrato. A situação tem similaridade com o caso da concessão da BR-101, que passa por processo de devolução.

As discussões envolvem o poder púbico e o setor produtivo e têm o objetivo de evitar que as obras e os investimentos na rodovia sejam paralisados e isso comprometa a segurança viária, a logística e o desenvolvimento do Espírito Santo.

Mendes pontuou que a alternativa de o governo estadual assumir a concessão de forma provisória para dar continuidade à duplicação da rodovia só está sendo possível porque houve um diálogo intenso e a colaboração entre diferentes instituições, a exemplo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Tribunal de Contas da União (TCU).

“Essa foi uma solução construída por vários atores. Conseguimos dar solução para um problema que estava se arrastando. Não fazer nada significaria mais acidentes, mais tempo de duração das viagens, menos negócios. Por isso, tivemos a coragem de fazer essa proposta.”

A presidente da Findes, Cris Samorini, agradeceu ao governador do Mato Grosso por dividir a experiência e apresentar alguns caminhos para que o Espírito Santo possa também ter sucesso na resolução do processo de concessão da BR-101.

“As informações que estão sendo transmitidas hoje são de extrema importância. É muito bom contarmos com pessoas como o senhor, governador, que dividem esses bons exemplos. Só assim poderemos construir e avançar mais rápido sobre pautas que vão impactar no nosso desenvolvimento. A Findes, por meio do Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra), tem atuado fortemente nessa agenda e se coloca à disposição para encontrar de forma conjunta soluções, assim fez o estado do Mato Grosso”.

O vice-governador eleito do ES, Ricardo Ferraço, também reforçou a disposição do governo capixaba de solucionar o imbróglio e frisou que isso só será possível se houver um comprometimento de atores públicos, privados e da sociedade de forma geral.

“Se quiser enfrentar o problema usando remédio velho, a resposta também será velha, ou seja, a não solução. Temos um desafio, mas o governador Casagrande tem determinação para construir as bases e oferecer respostas. É um desafio que precisa ser muito estudado. Tem que haver uma pactuação coletiva. Havendo disposição para fazer diferente, vamos colher também um resultado diferente. O momento é muito oportuno.”

