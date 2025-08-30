Fitch eleva nota do Sicoob ES e reconhece solidez da instituição

Agência internacional de classificação de risco considerou expansão geográfica, liquidez e altos índices de rentabilidade na nova avaliação

A Fitch Ratings elevou a classificação do sistema regional Sicoob ES de “AA(bra)” para “AA+(bra)”, com Perspectiva Estável. A avaliação coloca a instituição em um dos mais altos patamares de qualidade de crédito no país e reforça a confiança na capacidade de honrar compromissos financeiros no longo prazo.

De acordo com o relatório, a elevação dos ratings reconhece o fortalecimento do modelo de negócios das cooperativas que compõem o sistema, sustentado pelo ganho de escala após a expansão geográfica, pela liquidez e pela diversificação das fontes de captação. A análise também considera os elevados índices de rentabilidade e capitalização, que se mantêm acima da média do setor.

“A avaliação externa confirma a solidez das nossas cooperativas singulares, o que demonstra que o nosso modelo cooperativo, baseado em governança, eficiência e proximidade com o associado, está preparado para sustentar o crescimento e seguir oferecendo soluções relevantes, seguras e competitivas”, avalia o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.

Resultados consistentes

O sistema regional Sicoob ES, reconhecido como o Maior Grupo Empresarial do Espírito Santo pelo Anuário IEL em 2023 e 2024, conta com 206 pontos de atendimento, mais de 960 mil associados e atua também no Rio de Janeiro; na Bahia, nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Santa Luzia, Salvador e Lauro de Freitas; e em São José dos Campos, em São Paulo; por meio de seis cooperativas singulares: Sul-Litorâneo, Sul, Coopermais, Sul-Serrano, Credirochas e Conexão.

O Sicoob ES encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultado bruto de R$ 745,4 milhões, avanço de 27% em relação ao ano anterior. O patrimônio líquido chegou a R$ 5,9 bilhões e a carteira de crédito ampliada atingiu R$ 21,5 bilhões, com destaque para R$ 14,6 bilhões em operações comerciais e R$ 3 bilhões voltados ao setor agropecuário.

“Mesmo diante de um ambiente econômico desafiador, avançamos de forma consistente, preservando a segurança financeira e a eficiência na gestão. Esse desempenho é fruto da união das cooperativas e da confiança dos associados, que sustentam nosso crescimento e ampliam a presença do Sicoob em diferentes regiões”, afirmou o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.

Fundamentos do rating

A Fitch Ratings baseou a nova classificação em uma análise combinada do sistema regional, que reúne a Central e as seis cooperativas singulares. O balanço consolidado mostra boa diversificação de clientes e setores, além de um portfólio amplo de crédito e serviços, beneficiado pela integração ao Sistema Sicoob nacional.

A agência também destacou os mecanismos de suporte mútuo entre as cooperativas, que incluem garantias solidárias e um fundo de reserva próprio de aproximadamente R$ 600 milhões, funcionando como colchão adicional de liquidez em momentos de instabilidade.

O relatório reconheceu também a expansão e consolidação do perfil de negócios do Sicoob ES. A instituição apresentou crescimento expressivo nas carteiras de crédito e depósitos, além de avanços em governança corporativa, com maior eficiência e homogeneidade entre as cooperativas.

Na avaliação da Fitch, o sistema mantém perfil de risco moderado, com controles e políticas que reduzem a exposição das operações, qualidade de ativos sob controle, forte rentabilidade e capitalização resiliente, sustentada por uma política que destina parte significativa das sobras aos fundos de reserva. A agência ressaltou ainda a captação adequada e a liquidez robusta, apoiadas por depósitos pulverizados e alternativas diversificadas de captação.

Sobre a Fitch

A Fitch Ratings é uma das três maiores agências internacionais de classificação de risco de crédito. Sua atuação consiste em avaliar a capacidade de empresas, bancos, governos e instituições financeiras honrarem seus compromissos.

As notas atribuídas, conhecidas como ratings, vão dos níveis mais altos, que indicam baixo risco de inadimplência, até níveis especulativos, que apontam maior risco. Essas classificações têm impacto direto no acesso ao crédito e nas condições de financiamento, servindo como um selo de credibilidade e solidez para quem é avaliado.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 9 milhões de cooperados em todo o País e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 326 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente.