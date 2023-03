Força tarefa contra dengue em Anchieta

Devido ao crescente aumento de casos de dengue no município, a Secretaria de Saúde de Anchieta (Semus), em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, promove ação estratégica para conter o avanço da doença com realização de mutirão educativo e de limpeza em áreas específicas com maior incidência de dengue. Os primeiros bairros a serem contemplados serão Alvorada e Justiça I.

As estatísticas da doença são realizadas pela Vigilância Epidemiológica, conforme o número de notificações nos bairros. O mapeamento espacial é feito pela Vigilância Ambiental, setor responsável pelo controle do mosquito transmissor, o Aedes aegypti.

A partir desta quarta-feira (01/03), os agentes de endemias, os agentes comunitários de saúde e demais servidores irão visitar as residências dos quarteirões com maiores números de notificações para a dengue em busca de criadouros do mosquito. No local os moradores serão orientados a fazerem limpeza geral em seus quintais e deixarem entulhos e lixo ensacado na calçada, pois no dia seguinte, 02/03 – quinta-feira, a equipe da Secretaria de Infraestrutura irá passar recolhendo.

Esta ação será replicada em outros bairros com situação epidemiológica semelhante e terá a periodicidade semanal, a ser divulgada com antecedência pela Semus.

Informações: Vigilância Ambiental: (28) 3536-3885.

Relação das ruas que serão beneficiadas com a ação nesta semana:

Bairro Alvorada:

– Rua Marechal Floriano Peixoto;

– Rua Veridiano dos Santos da Matta;

– Rua Carlos Orlandi;

– Rua Joaquim Silva Pereira.

Bairro Justiça 1:

– Rua Juscelino Kubitschek;

– Av. Beira Mar;

– Rua Nossa Senhora Aparecida;

– Rua Rosa Oliveira.