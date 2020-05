Força-tarefa da Polícia Civil retira veículos acumulados nas imediações das delegacias

7 de Maio de 2020

Pela primeira vez, a Superintendência de Polícia Regional Metropolitana (SPRM) está realizando um mutirão para retirada e/ou restituição dos veículos acumulados nos pátios e nas adjacências das Delegacias Regionais da Grande Vitória. A expetativa é que, aproximadamente, 400 veículos sejam vistoriados.

O trabalho de vistoria veicular foi realizado na 4° Delegacia Regional de Cariacica, que está funcionando, provisoriamente, na sede da Delegacia de Polícia (DP) de Cobilândia, em Vila Velha. Ao todo, foram vistoriados 87 motos, um caminhão e um semirreboque. Os 23 veículos serão vistoriados na próxima semana.



A iniciativa da SPRM, coordenada pela superintendente e delegada Andrea Maria Pereira dos Santos, vai possibilitar o encaminhamento dos veículos para o pátio da Polícia Civil ou para o pátio do Detran. “Estamos atuando com quatro vistoriadores. A destinação de cada veículo depende do resultado da vistoria. Se for considerado sucata, será encaminhado para o pátio do Detran, assim como se for para leilão. Nos demais casos, o destino será o pátio da Polícia Civil”, explicou.



Ela conta que, com essa iniciativa, o acesso às unidades ficará mais fácil. “Vamos possibilitar o estacionamento de viaturas, veículos de policiais e dos cidadãos que procuram as unidades para registro de ocorrências”, destacou Andrea Maria Pereira dos Santos.



Os resultados já podem ser observados na 2º Delegacia Regional em Vila Velha onde a ação foi realizada no último dia 29. Na ocasião foram realizadas 68 vistorias, sendo 14 veículos e 54 motos.



“Essa força-tarefa será realizada sempre às terças-feiras em todas as Delegacias Regionais até que os trabalhos sejam zerados. Montamos um cronograma e as próximas unidades contempladas são Vitória, Guarapari e Serra. Após os trabalhos normalizados, os vistoriadores dessas unidades serão os responsáveis por fazer a vistoria dos veículos de sua respectiva delegacia. Dessa forma, acreditamos que não ocorrerá mais o acúmulo de veículos nos pátios”, afirmou.

Por Fernanda Pontes