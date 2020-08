Força Tática do 10º BPM participa de instrução de controle de distúrbios civis

Na última quarta-feira (26), policiais militares da Força Tática do 10º batalhão realizaram instrução de Choque Ligeiro. O treinamento, que ocorreu na Associação de Policiais Federais do Estado do Espírito Santo (APOFES), contou com a participação de todo efetivo da Força Tática.

O objetivo da instrução é nivelar os policiais para intervenções com técnicas e tecnologias menos letais para lidar com ocasiões de restabelecimento da ordem em situações de distúrbio civil.

“Uma manifestação, ou grandes eventos em segundos pode sair do controle, e é nesse momento que quem tem esse curso atua com o conhecimento para lidar com a situação de forma técnica, pela preservação de vida, da lei e da ordem”, afirmou o Tenente Rafael, coordenador do curso e comandante da Força Tática.

Segundo o coordenador, os militares participaram de exercícios que exigiram esforço psicológico e físico. “Os militares estaduais foram submetidos a diversas instruções, como tiro policial e técnicas de tecnologias não letais. É importante que eles mantenham o condicionamento para estarem preparados para atuar em situações de crise”, afirmou.