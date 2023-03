Fórum empresarial aborda potencialidades do Estado para investidores em São Paulo

O Governo do Espírito Santo, por meio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), participou nesta sexta-feira (10), na capital paulista, da segunda edição do evento Buy ES. O evento reúne cerca de 150 empresários de diferentes segmentos, gestores de fundos e investidores convidados para conhecer as potencialidades de investimento no mercado capixaba, com foco na atração de novos negócios.

O Buy ES acontece no coração financeiro do País, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, na sede do banco BTG Pactual. A participação do Bandes no evento faz parte da estratégia para captar novos negócios e apresentar as empresas que buscam desenvolver projetos e atuar no mercado capixaba, tanto como agente financiador quanto articulador de políticas públicas de desenvolvimento.

O governador do Estado, Renato Casagrande, também esteve presente no evento. “O sucesso do Buy ES em São Paulo é inegável. Estamos apresentando as qualidades e características do Estado para investidores do Brasil inteiro, com o objetivo de gerar empregos e oportunidades para os capixabas. A segurança jurídica que oferecemos é um dos nossos maiores diferenciais e estamos empenhados em potencializar e expandir os investimentos já existentes. Atraindo mais investimentos e mostrando ao mundo que o Espírito Santo é um lugar de equilíbrio fiscal e político, bem como de respeito aos contratos”, disse.

A discussão de matérias importantes que impactam a economia nacional e capixaba são temas durante a programação do evento, em formato de painéis temáticos. O Buy ES tem o objetivo de estreitar as relações institucionais e de negócios entre o mercado paulista e o capixaba, a partir da perspectiva de divulgação e da atração de novas indústrias para o Estado, além da construção de parcerias estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico local.

Na pauta das discussões, entre outros temas, estão as oportunidades em venture capital e mercado de capitais, impulsionado pelo lançamento do Funses 1, Fundo de Investimentos em Participações (FIP), criado pelo Governo do Espírito Santo, com recursos de royalties da exploração de petróleo e gás. O mecanismo financeiro é o maior FIP estruturado no país e conta com uma política de investimento multiestratégica e potencial inicial de investimento de R$ 250 milhões para o desenvolvimento do ecossistema de inovação capixaba.

“Temos no Bandes uma ferramenta para alavancar o desenvolvimento do Espírito Santo, seja por meio dos financiamentos diretos, seja pela atuação com a estruturação de projetos de crédito e de parcerias público-privadas para os municípios. Todas essas iniciativas, somadas ao FIP Funses 1, proporcionam que o Estado tenha um cenário amplamente favorável para a atração de empresas que desejam investir em território capixaba”, afirmou o futuro diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive.

Além disso, o evento levará empresários que atuam em segmentos estratégicos para o desenvolvimento de novos negócios no Estado, como logística, serviços e transporte, visando à realização de debates em painéis com apresentação de depoimentos de trajetórias e experiência no ambiente de negócios do Espírito Santo.

Também em pauta nas discussões estão incentivos que são atrativos para captação de novas empresas para atuar no Estado, realizando uma interlocução por meio do poder público e dos setores produtivos para ampliar a competitividade da economia estadual, atrair novos negócios e potencializar as atividades já instaladas.

“As potencialidades e vantagens comparativas do Espírito Santo em relação a outras regiões do Brasil são evidentes. É muito importante apresentar a empreendedores de São Paulo e de todo o País os nossos diferenciais, que não são poucos. Porque no fim do dia, com isso, atraímos investidores que geram oportunidades, emprego, renda, desenvolvimento e prosperidade. Confiabilidade e estabilidade são o ‘porto seguro’ que o investidor procura e temos isso a oferecer. Trabalhamos no Governo do Estado de forma equilibrada para favorecer novos negócios e proporcionar a ampliação dos que já estão consolidados”, pontuou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

O diretor de Negócios e diretor-presidente em exercício do Bandes, Marcos Kneip Navarro, destaca o papel de articulação entre o poder público e empresarial para geração de novas oportunidades de investimentos.

“A atração de novos negócios e de investidores para o Estado é reflexo do trabalho do Governo do Espírito Santo em construir um ambiente de negócios favorável para que o empresário tenha condições de crescer, com geração de emprego e renda para a sociedade. O Bandes mais uma vez presente no evento Buy ES pode, cada vez mais, estreitar o relacionamento com importantes players do mercado paulista. Estamos preparados para atender a vinda de novos empresários para o Estado e, para isso, contamos com um portfólio, com produtos e serviços modernos, inovadores e que podem contribuir para a retomada do investimento no Estado”, explicou Navarro.

Com o objetivo de inspirar o desenvolvimento do estado por meio da atração de investimentos e parcerias entre o setor público e privado, o Buy ES é organizado pela Apex Partners, a Futura e a Rede Vitória, levando uma comitiva de empresários capixabas e de representantes do Governo do Estado para apresentação das potencialidades locais para empresários paulistas. Presentes no evento representantes da Cesan, Porto Central, Porto Vitória, Sindiex, entre outros.