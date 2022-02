Funcionamento do Banestes durante o Carnaval

Agências e correspondentes bancários estarão fechados na segunda-feira (28) e na terça-feira (1º), seguindo a orientação da Federação Brasileira de Bancos.

A rede de atendimento Banestes terá horário especial de funcionamento durante o período de Carnaval. As agências e os correspondentes Banesfácil estarão fechados na segunda-feira (28) e na terça-feira (1º). Os clientes têm a opção de realizar as operações por meio do App Banestes, Internet Banking e outros meios de atendimento eletrônico.

Na quarta-feira de Cinzas (02), o atendimento nos correspondentes vai ocorrer no horário normal. Já nas agências, terá início ao meio-dia com encerramento no horário habitual. A exceção será nas localidades em que o expediente bancário termina antes das 15 horas. Neste caso, a abertura da agência será antecipada para 11 horas, de modo a garantir o mínimo de três horas de funcionamento.

As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e carnês que vencerem nos dias 28 de fevereiro e 1º de março poderão ser pagos na quarta-feira (02), sem a incidência de multa. A programação de funcionamento foi estabelecida conforme recomendação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O horário de funcionamento dos postos de atendimento (PAs), na quarta-feira de Cinzas, será definido pela agência ou órgão público onde está instalada a unidade.



Rede digital

Nos dias em que as agências do Banestes estiverem fechadas, os clientes poderão usar o Aplicativo Banestes para efetuar pagamentos, transferências entre contas, além de outros serviços. Tudo pelo smartphone ou tablet. Basta baixar o aplicativo e autorizar o uso previamente na agência. Mais informações em https://www.banestes.com.br/atendimento/aplicativo-banestes.html.

Também é possível consultar saldo, efetuar saques e fazer depósito em dinheiro sem envelopes nos terminais do Banestes Saque e Pague, disponíveis em shopping centers da Grande Vitória, agências e supermercados.

Mesmo com as unidades fechadas durante o Carnaval, clientes poderão tirar extratos, sacar dinheiro e pagar contas nos caixas eletrônicos das agências ou terminais situados em shoppings, postos de combustíveis e supermercados, entre outros pontos.

Pelo Banestes Internet Banking (www.banestes.com.br), é possível realizar pagamentos, transferências, consultas de saldos e outras operações bancárias. Para isso, basta a adesão ao BToken, que pode ser solicitada na agência da conta do cliente.

Usando os canais digitais de pagamento, os clientes não precisam ir às agências após o feriado prolongado, quando o movimento costuma ser maior nas unidades bancárias. Confira o que pode ser feito em cada um dos canais alternativos de atendimento do Banestes: goo.gl/5iBWbR.

por Jardel Torezani