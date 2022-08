Fundação iNOVA Capixaba prorroga inscrições de concurso público para o Hospital Estadual Central

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba prorrogou até o dia 05 de setembro o período de inscrições do concurso público para o Hospital Dr. Benício Tavares Pereira – Hospital Estadual Central (HEC), localizado no Parque Moscoso, em Vitória. São 621 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva nas áreas de saúde e administração. Os salários variam de R$ 1,4 mil a R$ 7,6 mil.

As vagas são para Ensino Fundamental completo, Ensino Médio completo, Ensino Médio técnico completo e Ensino Superior completo. O edital, retificado, está disponível no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), entidade responsável pela seleção, no endereço: www.ibade.org.br.

As inscrições também podem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), entidade responsável pela seleção, no endereço: www.ibade.org.br . As taxas de inscrição vão de R$ 30,00 a R$ 71,40 e podem ser pagas até o dia 06 de setembro.

No edital retificado, foram reajustadas ainda as datas de divulgação dos pedidos de atendimento especial deferidos, divulgação dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência (PCD), que se declararam como preto ou indígena e divulgação preliminar das inscrições.

Também foram readequadas as datas de recursos contra o resultado dos pedidos de atendimento especial, dos candidatos que se declararam como Pessoa com Deficiência (PCD) e dos candidatos que se declararam como preto ou indígena, e dos recursos contra o resultado das inscrições preliminares. O edital retificado está disponível no site do IBADE.

O concurso terá duas etapas, com prova objetiva e prova de títulos. Ambas serão aplicadas em Vitória. As provas objetivas têm previsão de realização nos dias 9 e 16 de outubro.

O concurso público teve autorização do Conselho Curador da Fundação iNOVA Capixaba, que, na Resolução 03/2022, aprovou o quadro de empregos do concurso, considerando a necessidade de manter o funcionamento do Hospital Dr. Benício Tavares Pereira (Hospital Estadual Central – HEC), com base no contrato de prestação de serviços nº 03/2020, firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa), condicionada à disponibilidade financeira da iNOVA Capixaba.

Sobre o Hospital

Com perfil cirúrgico de alta complexidade nas especialidades de neurocirurgia, vascular e ortopedia, o Hospital Estadual Central tem avançado no parque tecnológico, em diagnóstico e terapêutico.

Desde meados de 2020, a unidade se tornou a maior referência estadual no atendimento neurocirúrgico não traumático, assim como nas neoplasias do cérebro e da medula espinhal. Também é referência no tratamento do acidente vascular cerebral no Sistema Único de Saúde (SUS).