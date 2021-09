Game | The Last of Us: “novo conteúdo” será revelado no domingo (26)

Os fãs mais dedicados de The Last of Us conhecem o dia 26 de setembro como o Outbreak Day, espécie de dia do apocalipse, no universo do jogo. Ciente disso, a Naughty Dog sempre guarda a data para assuntos relacionados à franquia. Desta vez, através de uma publicação no PlayStation Blog, a desenvolvedora prometeu “conteúdos totalmente novos” no evento do próximo domingo (26), às 13h.

Desde 2013, a desenvolvedora sempre celebra o mundo de Joel e Ellie neste dia. Serão lançados produtos como roupas, acessórios e violões exclusivos do jogo e também promoções para os games.

Resta saber se haverá algum anúncio para os jogos em si. Desde o lançamento de The Last of Us Part II, em 2020, os jogadores estão na expectativa de um modo online, que pode ser a grande novidade de domingo. Também há rumores sobre um suposto remake do primeiro game, de 2013.

The Last of Us, o DLC Left Behind e The Last of Us Part II estão disponíveis exclusivamente para PlayStation 4. A sequência ainda ganhou uma versão aprimorada para PlayStation 5, rodando a 60 frames por segundo.

fonte Canal Tech