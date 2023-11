Gandini cria comissão que vai ao governo dia 06 de outubro pedir pedágio zero na Rodovia do Sol

Ceturb assumirá a gestão, em 22 de dezembro. Após ter emenda que zerava o pedágio na Rodovia do Sol rejeitada, deputado articula reunião com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em busca de uma solução para motoristas e moradores

A audiência pública realizada pelo deputado estadual Fabrício Gandini (sem partido), na última terça-feira (31), em Setiba, Guarapari, com representantes do movimento “Diga não ao pedágio!”, já surtiu resultado: o governo do Estado, por meio do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, aceitou receber uma comitiva, na próxima segunda-feira (6), para ouvir os moradores.

“Vamos encaminhar o pedido de pedágio zero na Rodosol e ouvir do governo a proposta deles”, declarou o presidente da Comissão Especial da Assembleia Legislativa que fiscaliza o contrato com a Rodosol, deputado Fabrício Gandini.

O parlamentar, que está confiante em sensibilizar o governador Renato Casagrande (PSB) para a necessidade de isentar motoristas e moradores do pagamento do pedágio de R$ 12,60 na Rodovia do Sol, tem se mobilizado sobre o tema.

Gandini discursa durante audiência e tira foto com representantes do movimento “Diga não ao pedágio!”

Gandini apresentou uma emenda ao projeto ao Projeto de Lei Complementar nº 51/2023, do governo do Estado, que delega à Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), provisoriamente, a operação da Rodovia do Sol e da Terceira Ponte depois do fim do contrato com a atual concessionária. O texto tramitou em regime de urgência durante sessão extraordinária e foi aprovado pelos parlamentares. Entretanto, a emenda em que o deputado defendia o pedágio zero na Rodovia do Sol foi rejeitada por 14 votos a 7.

O parlamentar também participou do protesto “Diga não ao pedágio!”, realizado na última sexta-feira (27), na praça de Village do Sol, que reuniu moradores e motoristas.

Gandini justifica seu posicionamento alegando que é uma injustiça o fato dos moradores locais terem de pagar o pedágio para percorrer pequenas distâncias no mesmo município. Além disso, ele reforça que a rodovia está duplicada e em boas condições de uso, o que permitirá ao governo assumir o trecho. Os recursos para manutenção da via e atendimento aos motoristas viriam dos impostos.

“Os moradores de bairros próximos à praça do pedágio, como Recanto da Sereia, em Guarapari, têm de desembolsar altos valores para terem acesso a serviços públicos essenciais, como hospital, prefeitura, cartório e até cemitério. Isso tem de mudar!”, defendeu.

Após 25 anos, no dia 22 de dezembro, a Rodosol – empresa que administra a Rodovia do Sol e a Terceira Ponte –, não estará mais à frente da concessão. Em seu lugar, quem assume é o governo do Estado, por meio da Ceturb-ES, que ficará à frente do contrato enquanto não é realizada uma nova licitação.

Totalizando 67,5km, a área de concessão é compreendida pelo trecho que se inicia em Vitória na praça de pedágio, passa pela Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça (conhecida como Terceira Ponte) e segue pela Rodovia do Sol até o trevo de Meaípe. Exclui-se a operação no trecho urbano de Vila Velha.

