Gandini cumpre promessa e escola de Santa Leopoldina vai ser reformada

today28 de agosto de 2023 remove_red_eye279

Após articulação e alerta feito pelo vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o governador Renato Casagrande anunciou recursos para a obra da escola, que após chuvas teve pátio atingido por deslizamento e está cheia de rachaduras

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, visitou no início deste mês a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Alfredo Leppaus, localizada em Holanda, na zona rural de Santa Leopoldina, que teve o pátio atingido por um deslizamento, está cheia de rachaduras e fica próxima a um barranco, o que põe em risco a segurança de professores e alunos.

Na visita, Gandini fez a promessa ao prefeito Romero Endringer (PTB) e a toda a comunidade escolar de que se empenharia para reverter a situação. Antes do fim do mês, a resposta veio da boca do próprio governador Renato Casagrande (PSB), que garantiu o repasse necessário para executar a obra.

“Eu me sensibilizei com o problema, fui ao local, pedi a ajuda dos meus colegas da Comissão de Educação da Assembleia e chamei a atenção do governo do Estado. O resultado está aí: a obra será realizada”, comemorou Gandini, que agradeceu a resposta rápida do governador.

O deputado disse que, ao visitar a escola, fez questão de se comprometer em dar uma resposta rápida à comunidade, até por conta da gravidade.

“Uma parte do talude onde está localizada a escola está cedendo. E o secretário municipal de Obras alertou: ‘Se chover, aconselho que vocês saiam! Imagine você estudar numa escola em que não pode chover!”, declarou o deputado.

Gandini conta que o próximo passo é acompanhar de perto as etapas antes do início da obra, mas, segundo ele, a secretária de Estado de Governo, Emanuela Pedroso, garantiu celeridade para evitar riscos aos 200 alunos.

No mesmo local, porém no noturno, funciona o ensino médio, com a Escola Guilhermina Hulda Kruger Reinholz.

Segundo o deputado, na sua visita de fiscalização, ficou constatada a necessidade ainda de uma quadra esportiva para que os alunos possam realizar as atividades físicas. Atualmente, os alunos realizam a atividade de Educação Física nas salas de aula.

“Estou fechado com a população leopoldinense para conseguirmos as obras tão esperadas. Podem contar com nosso mandato sempre”, garantiu o vice-presidente da Comissão de Educação.

Indagada pela imprensa, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da prefeitura de Santa Leopoldina informou que foi realizado o isolamento da área de risco, para que os alunos não tenham acesso. Há uma entrada alternativa que é segura.

A administração também esclarece que há um plano de segurança com melhorias da estrutura do imóvel. Calhas foram instaladas. O projeto de reforma está em fase inicial de licitação e o muro de arrimo (contenção) está sendo avaliado.

