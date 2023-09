Gandini faz apelo para que casas sejam entregues a 537 famílias carentes de Aracruz

Presidente da Frente Parlamentar da Habitação na Assembleia Legislativa, o deputado estadual cobrou a entrega imediata dos imóveis aos beneficiados, que esperam há cerca de 10 anos por uma definição

O presidente da Frente Parlamentar da Habitação da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), usou o seu discurso na Casa para fazer um apelo público à Caixa Econômica Federal (CEF) e à prefeitura de Aracruz, no Norte do Estado. O pedido do parlamentar é para que as casas populares do Residencial Barra do Riacho possam ser entregues imediatamente às 537 famílias carentes, que esperam há 10 anos para receber os imóveis.

“O problema é que a prefeitura de Aracruz e a Caixa Econômica Federal não conseguem chegar a um entendimento em relação à seleção dos nomes dos beneficiados. Documento vai, documento volta! É uma burocracia absurda e, infelizmente, essas famílias não conseguem ter atendido o seu direito à moradia”, criticou Gandini, que vai completar em dezembro dois anos à frente da discussão.

Segundo o deputado, faltam 66 nomes para serem escolhidos, mas eles estão “segurando” a entrega dos imóveis a todas as 537 famílias.

“Isso com o habitacional pronto para ser entregue! Por outro lado, pessoas pagam aluguel de R$ 700, mas ganham salário mínimo (R$ 1.320). Ou seja: não sabem se pagam o aluguel ou comem”, exemplificou, lembrando ainda do risco dos imóveis serem invadidos por aqueles que sequer participaram do processo de seleção realizado até agora.

Gandini pediu mais empatia com as famílias por parte das autoridades. “Estou no grupo das pessoas (no WhatsApp). Se vocês ouvirem os áudios… São pessoas que têm filhos PCDs, são idosas, que imploram: ‘Por favor, quero deixar algo para os meus filhos! Se não conseguir agora, eu vou morrer…!’. Inclusive, vários já morreram. Se coloquem na condição dessas pessoas!”, cobrou Gandini, no discurso realizado na última segunda (11).

O deputado disse se sentir da família dos beneficiados. “É impressionante como a gente vai pegando amor pelas pessoas porque a gente vê a angústia delas. São seres humanos que precisam muito. A casa é dignidade”, declarou.

No seu discurso, o presidente da Frente da Habitação frisou ainda que, com a ajuda do vereador de Aracruz Jean Pedrini (Cidadania), seu aliado no município, já perdeu as contas das reuniões que realizou com a Caixa e a equipe do prefeito Luiz Carlos Coutinho, mas ainda sem uma solução.

Para Gandini, uma definição só vai ocorrer com o diálogo e o bom senso das autoridades.

“A Caixa precisa sentar com a prefeitura e resolver isso! As pessoas não têm mais como esperar. Façam essas entregas neste mês ou no próximo, no máximo. O que está faltando? Selecionar essas pessoas para fazer a ligação de água e de luz. Burocracia! Como presidente da Frente Parlamentar da Habitação, estou fazendo esse apelo. Chegou ao limite do tolerável”, insistiu.

