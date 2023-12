Gandini flagra pedreiro que deixou de formar filho para pagar pedágio na Rodovia do Sol

today22 de dezembro de 2023 remove_red_eye113

Ao circular pelas praças do pedágio da 3ª Ponte e da Rodovia do Sol, após a meia-noite, para fiscalizar o término da cobrança, deputado conheceu a história de Otoniel, um pedreiro de 9 filhos que exibiu uma gaveta cheia de recibos: “Se o dinheiro tivesse sobrado, talvez eu teria ‘estudado’ mais um filho”, disse ele

Uma história inusitada surpreendeu o deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que fez questão de ir até as praças do pedágio da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol, na madrugada de hoje (22), para presenciar o que ele chamou de momento histórico: o fim do pagamento da tarifa, que onerava o bolso dos capixabas.

Gandini foi à Terceira Ponte conferir o fim do pedágio.

Na Rodovia do Sol, Gandini se deparou com a história do pedreiro Otoniel, que exibia uma gaveta com centenas de comprovantes do pagamento do pedágio, que ele diz ter gastado nas idas e vindas de Vila Velha para Guarapari, e vice-versa, a serviço, recurso que seria suficiente para ele ter formado mais um dos seus nove filhos.

“Meu Deus!”, disse o deputado, surpreso com a quantidade de papel. “Isso tudo é só seu?”, indagou Gandini. Otoniel, por sua vez, respondeu: “Isso tudo eu paguei aqui! (na praça do pedágio). Eu nunca mostrei para ninguém!”

E continuou: “Isso aí não são dos 25 anos (período em que durou a concessão da Rodovia do Sol e da Terceira Ponte à Rodosol, encerrada ontem), mas de uns 3, 4 anos para cá, fora os que eu joguei fora, que cai dentro do carro, que você não consegue guardar.”

Em meio ao buzinaço de outros motoristas que comemoravam o fim do pedágio e acenos para os carros que passavam, Otoniel ficou emocionado ao lembrar com tristeza que o dinheiro reservado para pagar o pedágio poderia ter sido mais útil.

“Mas foi bom, foi emocionante, foi legal! Eu só tenho que te agradecer…”, declarou o pedreiro a Gandini, que respondeu, de imediato: “Não, eu que agradeço a você!”

“Pega na minha mão! Estou emocionado demais! Eu criei nove filhos passando aí. Se o dinheiro tivesse sobrado, talvez eu teria ‘estudado’ um filho a mais…”, lamentou o pedreiro.

Até o final do dia de ontem (21), o valor do pedágio para motocicletas e carros na ponte era de R$ 1,40 e R$ 2,80, respectivamente. Já em Guarapari, as motos pagavam R$ 6,30 e os automóveis, R$ 12,60. Hoje, as cancelas foram retiradas e o motorista não paga para passar nos locais.

“Gandini, aqui está a faculdade de um filho dele”, interrompeu Ermenegildo Rembiski, presidente da Associação de Moradores da Praia D’ulé e Amigos D’ulé, um dos bairros mais prejudicados com o pagamento da tarifa, já que eles, apesar de morarem em Guarapari, tinham de pagar R$ 25,20 (ida e volta) para ter acesso a serviços básicos.

O trabalho de Gandini junto aos moradores da região obteve o reconhecimento do próprio governador Renato Casagrande (PSB), que admitiu em vídeo a luta do deputado para pôr fim ao pedágio.

“Gandini lutou ali para que houvesse uma solução para o pedágio na Rodovia do Sol e nas comunidades vizinhas”, declarou Casagrande. O governador lembra que a decisão foi tomada porque ele considera que a ponte e a rodovia foram pagas durante os 25 anos de cobrança do pedágio. Ele também lembra que o Estado está organizado e, por isso, consegue bancar o custeio da operação.

Gandini, por sua vez, fez questão de agradecer a Casagrande. “É uma decisão que mostra a sensibilidade do governo com a população. Temos no entorno pessoas que sofrem muito devido ao pedágio, inviabiliza inclusive economicamente diversas atividades e que, agora, estão livres da tarifa”, declarou.

MARRETADA

O parlamentar também destacou que o governador afirmou que irá tirar as praças de pedágio. “Essa é uma informação importante. Eu quero estar lá no dia para derrubar um pedacinho”, disse Gandini. Casagrande interrompeu: “Isso. Dá uma marretada!”

Gandini reforça que abraçou o Movimento Pedágio Zero por convicção. “Eu me juntei ao movimento por acreditar que não há necessidade das tarifas. No passado, motoristas morriam na Rodovia do Sol. Com a duplicação, isso foi reduzido. Hoje, não há proposta de investimento que justifique a cobrança”, destacou.

No dia 24 de outubro, o deputado teve a sua emenda que pedia o fim do pedágio na Rodovia do Sol rejeitada no plenário da Assembleia Legislativa, por 14 votos a 7.

Três dias depois, Gandini participou do protesto “Diga Não ao Pedágio”, realizado na praça do pedágio, em Guarapari, onde fez panfletagem e conversou com os motoristas que passavam pelo local.

No dia 31 de outubro, Gandini fez uma audiência pública, em Setiba, para ouvir os moradores sobre o fim do pedágio.

fotos Wilbert Suave