Gandini pede urgência em projeto que passa Recanto da Sereia para Vila Velha

today9 de agosto de 2023 remove_red_eye128

O deputado reforça que o município canela-verde já manifestou interesse em assumir o atendimento do bairro de Guarapari nas áreas de saúde e saneamento

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) pediu, à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 70/2023, de sua autoria, que dispõe sobre a realização de plebiscito pelo Poder Legislativo, objetivando debater e compreender a intenção dos moradores do bairro Recanto da Sereia, localizado em Guarapari, sobre a possibilidade de passar a integrar o município de Vila Velha.

De acordo com o deputado, a urgência é necessária em virtude do abandono da localidade por parte da prefeitura de Guarapari.

Gandini reforça ainda que o plebiscito é importante porque há interesse por parte do município de Vila Velha em assumir o bairro para prestar o atendimento nas áreas de saúde e saneamento.

Paralelo à votação do pedido de urgência do plebiscito, que deverá ser votado em breve pelo plenário, Gandini lembra que está acompanhando bimestralmente as obras de esgotamento sanitário que são de obrigação da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan).

foto Assessoria Parlamentar