Gandini quer tomadas para recarga de carros elétricos em prédios

14 de novembro de 2023

O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia apresentou projeto que busca estimular o uso de carros elétricos no Estado, que emitem cerca de 50% menos gases de efeito estufa do que os carros a gasolina

A preocupação com o meio ambiente e o medo da escassez de petróleo têm feito governos, montadoras e pesquisadores do mundo todo buscarem alternativas aos motores a combustão. Assim, os projetos de automóveis totalmente elétricos ou híbridos estão cada vez mais eficientes. O carro elétrico traz uma série de benefícios, como ser menos poluente, mais silencioso, tem custos de abastecimento menores, assim como a manutenção e eventuais consertos.

Para se antecipar à falta de infraestrutura básica de abastecimento, o presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (sem partido), protocolou um projeto de lei que dispõe sobre a exigência de os Códigos de Obras e Edificações dos municípios estabelecerem a obrigatoriedade de instalação de tomadas de alimentação elétrica nas vagas de estacionamento em edificações de habitação, como em prédios de condomínios.

Pela proposta de Gandini, as novas edificações de habitação devem ser dotadas de tomadas de alimentação elétrica, destinadas ao abastecimento de veículos elétricos e, quando multifamiliares, possuírem medição individualizada de consumo.

Além disso, os municípios deverão ser responsáveis por eventuais alterações nos Códigos de Obras e Edificações e dispor sobre os prazos de adaptação das edificações de habitação já existentes. Para isso, terão o prazo de um ano, contados da vigência da lei, que entrará em vigor 120 dias após a data de sua publicação.

Gandini destacou que o impacto ambiental dos carros elétricos é menor, sendo fundamental o poder público se antecipar. (foto Assessoria Parlamentar).

BATERIAS

Ao contrário dos carros a combustão, os elétricos têm baterias no lugar do tanque de combustível. Isso significa que o abastecimento não é feito enchendo o tanque com gasolina ou diesel, mas sim conectando-o a uma estação de carregamento para que a bateria seja carregada.

O processo é bastante simples: utilizando um carregador, basta conectar o carro a uma fonte de energia elétrica. Os pontos de recarga podem ser encontrados nas versões residencial, comercial ou de carga rápida, além de serem disponibilizados nos modelos portáteis, fixos na parede/suporte ou instalados diretamente no chão.

“Diferentemente dos carros com motor a combustão, os veículos elétricos não emitem carbono quando estão em uso, apenas durante a sua fabricação e quando há o descarte de suas baterias. Assim, o impacto ambiental dos carros elétricos é menor, emitindo cerca de 50% menos gases de efeito estufa do que os carros a gasolina durante toda a sua vida útil”, comparou Gandini.

Para o parlamentar, é fundamental que o poder público se antecipe ao surgimento do problema, como forma, ainda, de incentivar a utilização de energia limpa no Estado.

foto Pixabay