Gandini realiza audiência pública para reduzir crimes em Jardim Camburi

21 de agosto de 2023

Em parceria com a Associação Comunitária, o deputado vai reunir, no próximo dia 12, as polícias Militar e Civil, além da Guarda Municipal, para conhecer os números da violência e buscar soluções para assaltos, roubos e crescimento do tráfico de drogas no maior bairro do Estado

O morador de Jardim Camburi, em Vitória, vai ter a oportunidade de conhecer os números da violência (homicídios, furtos e roubos) no maior bairro do Estado, com cerca de 50 mil habitantes, para, a partir deles, propor soluções que melhorem a qualidade de vida das pessoas que vivem lá.

É que o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), em parceria com a Associação Comunitária de Jardim Camburi (ACJAC), vai realizar no próximo dia 12, das 19 às 21h, na Escola Professor Renato José da Costa Pacheco, a audiência pública: “Como está a Segurança em Jardim Camburi?”

“É uma atualização dos números de ocorrências, que contará com participação da população. Ela poderá colaborar com informações que possam melhorar o enfrentamento à violência”, declarou Gandini, que é morador do bairro e diz ter recebido relatos de comerciantes de que cresceu os crimes contra o patrimônio.

De acordo com o deputado, foram convidadas todas as forças de segurança: as estaduais (polícias Militar e Civil), com a participação da 12ª Companhia, que fica no bairro; assim como da delegacia distrital; e também a Guarda Municipal, além do Conselho de Segurança e da Associação Comunitária.

Segundo Gandini, uma preocupação frequente dos moradores é o avanço do tráfico de drogas e o crescimento da população de rua, que por vezes é confundida com criminosos.

“Também tenho percebido o aumento do tráfico de drogas em alguns pontos específicos, o que faz com que os moradores se sintam mais inseguros. A ideia é a gente atualizar os números da violência no bairro para a população poder colaborar”, contou.

Gandini vai discutir com a comunidade e as polícias Civil e Militar os problemas do tráfico de drogas e dos assaltos ao comércio do bairro.

Para o parlamentar, é fundamental conhecer o que vem sendo feito pelas polícias e, a partir daí, ouvir o morador, que é quem vive o dia a dia do bairro e conhece as suas fragilidades no que se refere à segurança.

Indagado se as audiências trazem resultado, Gandini lembrou que realiza esse trabalho desde quando era vereador da capital e que, a partir dele, foi possível trazer de volta ao bairro o Destacamento de Polícia Militar (DPM), que depois virou uma companhia.

“Com as audiências públicas, cobramos a estruturação da delegacia, maior número de policiais e o aumento das investigações. E conseguimos trazer uma base da Guarda Municipal. E por meio desse trabalho que conseguimos dar voz a quem precisa de segurança e cobramos as ações do Estado e da prefeitura”, explicou Gandini.

fotos Assessoria Parlamentar