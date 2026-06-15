Gandini reúne moradores e autoridades para discutir a violência em Jardim Camburi

today15 de junho de 2026 remove_red_eye21

Maior bairro do Estado, com 48.286 habitantes, vai realizar audiência pública nesta terça (16), às 19h, para tentar conter furtos e roubos

O aumento da sensação de insegurança em Jardim Camburi, em Vitória, será tema de uma audiência pública aberta à população nesta terça-feira (16), às 19 horas, no auditório da EEEM Professor Renato José da Costa Pacheco.

A iniciativa é do deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos), em parceria com o vereador Bruno Malias (PSB) e o Conselho Comunitário de Segurança e Cidadania de Jardim Camburi (Conseg), e tem como objetivo ouvir os moradores, apresentar as principais demandas do bairro e cobrar providências das autoridades responsáveis pela segurança pública.

Jardim Camburi não é um bairro qualquer. Segundo o Censo 2022 do IBGE, é o maior bairro do Espírito Santo, com 48.286 habitantes. Se fosse um município, teria mais moradores do que 66 cidades capixabas, superando municípios como Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá. O tamanho da população e a intensa circulação de pessoas tornam ainda mais urgente o debate sobre medidas que garantam segurança e tranquilidade para quem vive e trabalha na região.

Nos últimos meses, casos de furtos, assaltos e episódios mais graves de violência têm aumentado a preocupação de quem vive na região. Recentemente, um sequestro registrado no bairro acendeu ainda mais o alerta entre as famílias.

Diante desse cenário, Gandini decidiu reunir representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e do Executivo para um diálogo direto com a comunidade.

“O morador de Jardim Camburi não pode viver com medo. Precisamos ouvir quem está na ponta, entender os problemas e cobrar soluções efetivas das autoridades. Segurança pública se faz com planejamento, integração e participação da população”, destaca o deputado.

A expectativa é que a audiência pública seja um espaço para que os moradores relatem suas experiências, apresentem sugestões e fortaleçam a mobilização por medidas concretas que garantam mais tranquilidade e segurança para o bairro. A participação da comunidade é considerada fundamental para que as reivindicações ganhem força e resultem em ações efetivas.

Serviço

Audiência Pública sobre segurança em Jardim Camburi

Data: 16 de junho (terça-feira)

Horário: 19 horas

Local: Auditório da EEEM Professor Renato José da Costa Pacheco

Endereço: Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 251, Jardim Camburi, Vitória