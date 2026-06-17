Gandini vai ao secretário da Segurança cobrar ações para conter a violência em Camburi

today17 de junho de 2026 remove_red_eye121

Demandas do bairro vão chegar ao governo do Estado, por meio do deputado. Objetivo é a integração das forças de segurança para devolver a tranquilidade de sair às ruas aos moradores

O deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos) vai se reunir com o secretário de Estado da Segurança Pública, delegado da Polícia Federal Leonardo Damasceno, para apresentar as principais demandas definidas pela comunidade de Jardim Camburi e buscar medidas concretas para reduzir a violência no maior bairro do Espírito Santo.

A iniciativa é resultado da audiência pública realizada pelo parlamentar na última quarta-feira (16), que reuniu moradores, lideranças comunitárias, representantes do Conselho Comunitário de Segurança e Cidadania (Conseg), os vereadores Bruno Malias e Maurício Leite, além de integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e representantes do poder público.

Durante o encontro, a população relatou o aumento da sensação de insegurança e apontou prioridades consideradas essenciais para devolver a tranquilidade ao bairro. As propostas serão levadas diretamente ao secretário por Gandini, numa tentativa de acelerar respostas e fortalecer a atuação integrada das forças de segurança.

Entre as medidas defendidas estão o reforço do efetivo da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, a ampliação do número de policiais civis em Jardim Camburi, o fortalecimento da escala operacional da Polícia Civil, a intensificação das ações integradas de fiscalização e segurança no período noturno, o avanço das medidas de combate à perturbação do sossego e à desordem urbana, além da ampliação das ações de prevenção e enfrentamento aos crimes virtuais.

Jardim Camburi é o maior bairro do Espírito Santo. Segundo o Censo 2022 do IBGE, possui 48.286 habitantes — população superior à de 66 municípios capixabas. Para Gandini, a dimensão do bairro exige atenção permanente e respostas proporcionais aos desafios enfrentados pela comunidade.

“Ouvindo os moradores, temos percebido o aumento da violência. Não estamos aqui para atacar pedra em ninguém. Nosso interesse é comum. Temos um novo comandante da PM no bairro e um delegado comprometido. Quando as instituições atuam juntas, os resultados aparecem. Segurança pública se constrói com integração, participação cidadã e compromisso coletivo”, afirmou o deputado.

Ao levar pessoalmente as reivindicações ao comando da Segurança Pública do Estado, Gandini reforça o compromisso de acompanhar de perto a implementação das medidas discutidas com a comunidade. A expectativa é transformar o diálogo em ações efetivas para que os moradores de Jardim Camburi possam voltar a viver com mais tranquilidade e segurança.

crédito Wilbert Suave