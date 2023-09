Gandini vai fazer audiência pública em Jardim Camburi para conter assaltos

today11 de setembro de 2023 remove_red_eye132

Só no primeiro semestre deste ano, o maior bairro do Espírito Santo registrou 800 ocorrências policiais. Deputado e Associação Comunitária vão fazer reunião amanhã, às 19h, na Escola Professor Renato Pacheco, para buscar soluções

De janeiro a julho deste ano, o bairro de Jardim Camburi, em Vitória, registrou mais de 800 ocorrências, sendo dois assassinatos e mais de 115 crimes das mais diversas naturezas. Foram 441 casos de estelionato, seguidos de 84 crimes informáticos e a mesma quantidade de assaltos em vias públicas. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

Para tentar conter a violência no maior bairro, territorial e populosamente, de todo o Espírito Santo, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), em parceria com a Associação Comunitária de Jardim Camburi (ACJAC), vai realizar amanhã (12), das 19 às 21h, na Escola Professor Renato José da Costa Pacheco, a audiência pública: “Como está a Segurança em Jardim Camburi?” O bairro possui, hoje, cerca de 50 mil habitantes.

“É uma atualização dos números de ocorrências, que contará com participação da população. Ela poderá colaborar com informações que possam melhorar o enfrentamento à violência”, declarou Gandini, que é morador do bairro e diz ter recebido relatos de comerciantes de que cresceu os crimes contra o patrimônio.

De acordo com o deputado, foram convidadas todas as forças de segurança: as estaduais (polícias Militar e Civil), com a participação da 12ª Companhia, que fica no bairro; assim como da delegacia distrital; e também da Guarda Municipal, além do Conselho de Segurança e da Associação Comunitária.

Segundo Gandini, uma preocupação frequente dos moradores é o avanço do tráfico de drogas e o crescimento da população de rua, que por vezes é confundida com criminosos.

“Também tenho percebido o aumento do tráfico de drogas em alguns pontos específicos, o que faz com que os moradores se sintam mais inseguros. A ideia é a gente atualizar os números da violência no bairro para a população poder colaborar”, contou.

Segundo os dados da Sesp, outro crime em destaque no bairro é o furto, sendo que 58 foram em estabelecimentos comerciais e 56 a pessoas em vias públicas. Além disso, 46 residências ou condomínios foram vítimas de ataques de bandidos.

Também ocorreram 24 assaltos em transportes públicos. O detalhamento dos números da violência atualizados (homicídios, furtos e roubos) será divulgado e debatido durante a audiência de amanhã.

foto Assessoria Parlamentar