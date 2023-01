Gatinho é dopado e estuprado em Linhares

O morador de Linhares, do bairro Interlagos, Joel Dadi Filho, está muito revoltado pelo que fizeram com seu gatinho que há dois anos fazia parte da família.

De acordo com os laudos, o animal foi dopado e estuprado, e acabou não resistindo, vindo a falecer neste último domingo.

O gatinho Elvis, na quinta-feira, dia 05, estava no terraço miando muito, foi quando Joel o pegou no colo e olhou para ver se tinha algum ferimento. Quando a sobrinha do tutor levantou a calda do animal viu o ânus inchado e com sinais de agressão.

Então levaram o Elvis para uma clínica veterinária para fazer um ultrassom, onde ficou um dia e piorou.

Como Linhares não tinha recurso, o gatinho foi levado para Aracruz e internado. Os exames detectaram problema renal, provavelmente pelo que deram para ele. “Então o levei ao Hospital em Vila Velha. Estava muito inchado e foi atendido às pressas, entubado, drenado e reanimado, mas veio a óbito”, disse o tutor.

“Solicitei a necropsia e os laudos apontaram violência física com penetração peniana e possível dopagem com medicamento humano. Só me resta fazer justiça”, completou Joel.