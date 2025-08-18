GCM registra caso de carreta que danificou fios de telefonia em Cachoeiro
No último sábado (16), por volta das 15h19, a Coordenação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro foi acionada, por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), após uma ocorrência registrada na Avenida José Rosa Machado, no bairro Novo Parque.
Uma carreta transportando combustível, da empresa Transportadora Calezani Ltda, ao transitar pela via, acabou enroscando em fios de telefonia próximos a um supermercado. De acordo com informações repassadas à GCM, o condutor subiu no veículo e cortou alguns cabos antes de seguir em direção à BR-101.
O sistema de videomonitoramento do município registrou imagens da saída da carreta de Cachoeiro, o que pode contribuir para as investigações.
Agora, cabe à empresa de telefonia afetada registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, para que seja instaurado inquérito e sejam tomadas as medidas legais cabíveis em relação à transportadora.