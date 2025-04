Gestão Ferraço: abertura de empresas cresce 20% em Cachoeiro no início de 2025

O número de empresas abertas em Cachoeiro de Itapemirim no primeiro trimestre de 2025 apresentou um crescimento expressivo de 21,14% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são do Painel de Empresas e Negócios do Governo Federal, que apontam 1.358 novos negócios registrados entre janeiro e março deste ano, contra 1.121 no mesmo intervalo de 2024.

O resultado positivo reforça o ambiente de confiança e dinamismo econômico vivido pela cidade. “Esse aumento mostra que o empreendedor cachoeirense está acreditando mais na cidade e no trabalho que estamos realizando. Nossa meta sempre foi tornar Cachoeiro uma cidade atrativa para investir, trabalhar e crescer. Ver esse salto de mais de 20% nos enche de motivação para seguir criando condições cada vez mais favoráveis para quem quer empreender e gerar oportunidades”, afirmou o prefeito Theodorico Ferraço.

Ferraço também destacou a importância da desburocratização e do apoio aos pequenos e médios empreendedores. “Estamos trabalhando na facilitação de processos, ouvindo quem empreende e promovendo políticas públicas que dão suporte real a quem quer abrir ou expandir seu negócio. Isso não apenas movimenta a economia, mas cria emprego, renda e dignidade para nossa população”.

Em 2024, ao longo de todo o ano, Cachoeiro registrou a abertura de 4.536 empresas e a expectativa é de que, com a atual tendência de crescimento, os números de 2025 superem os do ano anterior.