“Goleada de Ofertas”: Sicoob convoca craques do futebol e lança campanha inédita

today9 de junho de 2026 remove_red_eye84

Com Zico, Endrick e um time de influenciadores, Sicoob transforma a atenção do torcedor em uma plataforma de engajamento e estratégia de negócios

Em um ano em que o futebol pauta conversas, comportamentos e decisões de consumo em todo o país, o Sicoob decidiu fazer parte desse movimento. A “Goleada de Ofertas” é a resposta da instituição financeira cooperativa a esse momento: uma campanha nacional que reforça a construção da marca no território do esporte e transforma os principais momentos da competição em uma plataforma de engajamento e relacionamento com seus cooperados.

Para isso, o Sicoob vai a campo com um elenco à altura do momento. Zico, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, e Endrick, embaixador do Sicoob e um dos nomes da nova geração convocados para representar o Brasil no torneio, protagonizam uma campanha que conecta diferentes gerações de torcedores.

O que os une, além do futebol, é a capacidade de mobilizar audiências: Zico com uma trajetória que atravessa décadas e permanece referência cultural para milhões de brasileiros, e Endrick com uma presença digital crescente e um público jovem altamente engajado. Ao lado deles, a Goleada de Ofertas convoca ainda Luís Fabiano e Fred Guedes, ex-jogadores que marcaram o futebol brasileiro, e Cris Rozeira, referência do futebol feminino nacional, todos com audiências digitais expressivas que ampliam o alcance da campanha para diferentes perfis de torcedores e cooperados.

A estratégia da campanha se apoia em uma mecânica pensada para sustentar o engajamento ao longo de toda a competição. Entre junho e julho, o torneio serve de trilho para nove rodadas promocionais ativadas nos momentos de maior audiência: abertura, jogos decisivos e fases eliminatórias. O gatilho é o intervalo das partidas: é nesse momento que as ofertas-relâmpago serão liberadas no shopping virtual do Sicoob, o Coopera, com estoque limitado e janela de tempo definida.

O elemento que move tudo é a surpresa: o cooperado não sabe o que vem na próxima rodada até ela ser ativada, criando uma dinâmica de expectativa que se renova a cada jogo e sustenta o engajamento do início ao fim da competição. Para quem já é cooperado, é uma experiência que reforça o valor de fazer parte do Sicoob. Para quem ainda não é, é uma porta de entrada concreta para o cooperativismo financeiro.

A campanha é também a expressão de uma construção de longo prazo. O Sicoob vem investindo de forma consistente no universo do futebol, por meio de patrocínios, campanhas e ativações que ampliam o reconhecimento da marca nesse território, e a ação representa a evolução dessa estratégia: do patrocínio à experiência, da visibilidade ao benefício concreto para o cooperado.

“A Goleada de Ofertas nasceu de uma leitura precisa: durante um grande campeonato de futebol, a atenção do brasileiro está em campo. Nossa decisão foi criar uma experiência digital que acompanha esse ritmo, rodada a rodada, com ofertas que surgem no momento do jogo e encerram com ele. Esse senso de urgência não é artificial: ele é o próprio torneio ditando o tempo. É uma forma do Sicoob estar presente no dia a dia do cooperado no momento em que ele estará mais atento e engajado, entregando benefícios concretos e conectados à sua realidade”, afirma Cláudio Halley, superintendente de Negócios Digitais, Marketing e Experiência do Cooperado do Sicoob.

A estratégia de influência vai além dos embaixadores e se estrutura em uma frente digital robusta. Um time de mais de 30 creators, entre influenciadores do universo esportivo e do humor, sustentará a campanha nas redes sociais ao longo de toda a ação.

A escolha por esses dois territórios é deliberada: o esporte garante relevância e identificação com o momento, enquanto o humor amplia o alcance para públicos que consomem o torneio de forma mais leve e descontraída. Juntos, eles criam uma presença multiplataforma que mantém o Sicoob na conversa, dentro e fora de campo.

“Goleada de Ofertas”

A curadoria dos produtos da campanha foi construída a partir do comportamento de consumo em grandes eventos esportivos e equilibra itens de alto desejo, como TVs, smartphones e caixas de som, além de produtos de valor mais acessível, como copos térmicos, kits churrasco e eletroportáteis.

As ofertas estarão disponíveis exclusivamente em sicoob.com.br/goleada e poderão ser adquiridas por cooperados elegíveis mediante pagamento com cartão Sicoob na função crédito. As rodadas seguem até o encerramento do campeonato, garantindo que o cooperado tenha novas oportunidades de acesso a ofertas exclusivas em cada fase da competição.