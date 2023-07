Governador anuncia obras de infraestrutura e casas populares em João Neiva

today8 de julho de 2023 remove_red_eye86

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve na manhã deste sábado (08), no município de João Neiva, na microrregião Rio Doce, para o anúncio de obras de drenagem e pavimentação de ruas, implantação de sinalização viária, construção de casas populares, além da reforma de quadra e escola. Ao lado do prefeito Paulo Sérgio de Nardi (Micula), Casagrande inaugurou a revitalização do Campo Bom de Bola do bairro Floresta. O investimento total é superior a R$ 5 milhões.

“Temos que ter fé em Deus, equilíbrio emocional e parceiros para tocarmos o Estado. Governar é um ato diário. Enquanto eu for governador a cidade de João Neiva estará amparada e acolhida para seguir rumo ao desenvolvimento. Esta semana estive em Brasília para discutir a reforma tributária, mas não podemos deixar de realizar investimento, pois o capixaba sabe que os impostos se transformam em obras e serviços. Mesmo pequeno em tamanho, o Espírito Santo é uma referência para o País em diversas áreas”, afirmou o governador.

Com investimento de R$ 3,1 milhões, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), vai realizar a drenagem e pavimentação das ruas das Seringueiras, Jequitis, das Oliveiras, dos Eucaliptos, das Palmeiras, dos Vinháticos e da Avenida das Castanheiras, todas localizadas no Conjunto Habitacional de Interesse Social, Alvorada e Loteamento Floresta I.

Casagrande também autorizou a construção de 21 casas populares, por meio do Programa Estadual “Nossa Casa”, sendo quatro unidades no bairro Monte Líbano, outras nove no bairro Floresta e oito no bairro Cohab. As famílias atendidas pelo programa devem ter renda de até três salários mínimos. O investimento é de R$ 2,6 milhões, sendo R$ 1,6 milhão em recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB/ES) e o restante de contrapartida do Município.

“O Governo do Estado tem trabalhado em parceria com as prefeituras para levar mais segurança e qualidade de vida à população capixaba. São convênios para obras que vão desde a pavimentação de ruas até a construção de casas populares. João Neiva é muito importante para o Espírito Santo e precisávamos dessa união de esforços para garantirmos obras que vão elevar o município a um novo patamar”, disse o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Também foi formalizado o repasse do Município de R$ 585 mil para a reforma da quadra e da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Maria Oliria Sarcinelli Campagnaro, no Centro de João Neiva. Com previsão de conclusão até o fim do ano, as intervenções contemplam a reforma dos dois pavimentos do bloco escolar, além da quadra esportiva com arquibancada e vestiários. Com essas melhorias, será possível a manutenção de 2.145 vagas na escola.

Ainda no município, o governador Casagrande inaugurou as obras de revitalização do Campo Bom de Bola do bairro Floresta. A requalificação do espaço busca ampliar as opções de lazer da população local e incentivar a prática esportiva. O investimento realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), foi de R$ 283 mil.

A reforma do campo incluiu a preparação da base, sistema de drenagem, instalação de novas traves e de um novo gramado sintético de alto padrão. A área também poderá ser utilizada para a realização de projetos esportivos, como o “Campeões de Futuro”, da Sesport. “Estamos comprometidos em entregar equipamentos públicos de qualidade para a população, democratizando o acesso ao esporte. Com as revitalizações estamos devendo às comunidades os espaços que já estavam sem uso”, explicou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Nova sinalização de trânsito

Para orientar os joãoneivenses sobre a legislação, perigos e direção a ser seguida, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) vai reforçar a sinalização das ruas e avenidas do município. O investimento, no valor de R$ 237.236,66, é proveniente de recursos de multas e contempla a revitalização dos serviços já realizados pela Autarquia no município, tais como a demarcação de vagas de estacionamento, linhas de fluxo, além de faixas de pedestres e lombadas.

“Estivemos no início do ano passado em João Neiva com a equipe de Engenharia para visitas técnicas e realizamos serviços de sinalização viária. Também entregamos uma nova agência de atendimento bem estruturada. Agora, chegou o momento de revitalizar parte da sinalização, conforme pedido do Município. Sinalizar o trânsito é fundamental para comunicar aos cidadãos sobre o cumprimento das regras, para um deslocamento mais fluído, bem como para o fortalecimento do comércio e do turismo”, salientou o diretor geral do Detran|ES Givaldo Vieira.

Givaldo completa que as ações são imprescindíveis para a organização do trânsito e para a prevenção de acidentes, preservando a vida de motoristas, motociclistas ciclistas e pedestres. Os projetos de sinalização são revisados pelos engenheiros e técnicos do Detran|ES, com base em estudos e levantamentos realizados em cada município, e aprovado pela prefeitura municipal, buscando atender às principais necessidades do trânsito nas localidades.

foto Hélio Filho/Secom