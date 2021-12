Governador apresenta Programa Eficiência Logística do Espírito Santo

O governador do Estado, Renato Casagrande, apresentou na tarde desta terça-feira (28), o Programa Rodoviário do Estado do Espírito Santo BID IV (Programa Eficiência Logística do Espírito Santo – LOGÍSTICA ES), que visa ao aperfeiçoamento do nível de qualidade da malha rodoviária do Estado, com melhorias que buscam ampliar os níveis de segurança e economia de operação do transporte rodoviário. A apresentação aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória.



Casagrande explicou a importância dos investimentos para o Espírito Santo. “Faremos mil quilômetros de reabilitação e os primeiros trechos melhoram as rodovias de Linhares a Rio Bananal, outros no litoral Norte, que é um local importante na área portuária. A parte de implantação envolve um grande contorno em Jacaraípe, Praia Grande e Nova Almeida. Quanto melhor nossa infraestrutura, melhor a nossa logística, e diminui nosso custo, que é fundamental ao nosso Estado”.

O governador continuou: “Dessa forma a gente desenvolve nosso interior, fortalece os empreendedores, gera mais renda e ajuda a impulsionar a formação profissional, gerando mais empregos com melhores formações, diminuindo a evasão rural. Estamos recuperando a capacidade de investimento do Estado em infraestrutura. Vamos passar de dois bilhões de reais de infraestrutura, mostrando como é possível ter um bom ambiente fiscal e investimentos para o desenvolvimento.”



Serão obras múltiplas de reabilitação, duplicação, restauração, entre outros. Com um orçamento da ordem de US$ 271 milhões, sendo 80% de recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 20% de contrapartida do Estado, o programa está inserido no planejamento estratégico do Governo do Estado. Já o Governo Federal atua como avalista das operações de crédito internacionais. As ações serão executadas pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).



Para o diretor Presidente do DER-ES, Luiz César Maretto Coura, o objetivo do Programa é contribuir para aumentar a competitividade do Estado do Espírito Santo. “Por meio da melhoria da logística de carga e sua integração nacional e regional, é possível atingir objetivos específicos, como melhorar o nível de serviço das estradas estaduais relevantes para as conexões portuárias, melhorar a conectividade da Rede Rodoviária Estadual com os portos, minimizando os impactos negativos nas áreas urbanas afetadas, além de melhorar a eficiência dos processos de intervenção rodoviária do DER-ES”, pontuou.



Ainda segundo Maretto, os principais resultados esperados são a redução dos custos médios de operação de veículos e tempos de viagem, bem como a redução de incidentes rodoviários, em especial, na ES-010, nossa Rodovia Estadual mais extensa, que vai de Vitória a Itaúnas.

De acordo com o secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, a melhoria da logística de transporte, com investimento na ampliação da qualidade da malha rodoviária, é fundamental para que se aumente a competitividade do Espírito Santo. “E é isso que nos garante o Programa Eficiência e Logística que estamos implantando, cujo contrato de financiamento com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) assinamos neste mês”, destacou.



O programa, explica o secretário, integra a carteira de projetos estratégicos do Governo e tem valor global de US$ 271 milhões, equivalentes a aproximadamente R$ 1,517 bilhão, com recursos captados com o BID e contrapartida estadual. “Prevê melhoria das condições de rodagem em cerca de 20% do total da rede pavimentada sob responsabilidade do DER-ES, contemplando também obras estruturantes na região portuária de Aracruz. Um investimento que segue a diretriz do governador Renato Casagrande, de promovermos desenvolvimento regional sustentável e equilibrado em todas as regiões do nosso Estado”, afirmou Duboc.