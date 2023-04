Governador assina Termo de Fomento com AFECC para novo serviço de Medicina Nuclear

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou na tarde dessa terça-feira (04), o Termo de Fomento com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (AFECC) para a transferência de recursos financeiros destinados à construção do serviço de Medicina Nuclear do Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória. A assinatura ocorreu em solenidade realizada no Palácio Anchieta, na Capital.

O termo prevê o repasse de R$ 5.067.840,03, sendo R$ 4.896.526,99 provenientes do Governo do Estado e R$ 171.313,04 de Organização da Sociedade Civil. A vigência do termo será até o dia 31 de março de 2024. O novo Centro de Medicina Nuclear do hospital tem previsão de ser o mais moderno equipamento PET-CT do Estado e atenderá pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Trata-se de uma tecnologia que une as especialidades de Radiologia (com a tomografia computadorizada) e a Medicina Nuclear, possibilitando a identificação e a localização de tumores malignos em fase inicial com muito mais precisão. O PET-CT tem indicação, em sua grande maioria, para pacientes oncológicos, seja no diagnóstico, seja no controle do tratamento.

“Este novo Centro será fundamental para o diagnóstico precoce do câncer, o que ajudará a salvar mais vidas. Todo nosso investimento na área da saúde tem o intuito de salvar vidas. Ter esse equipamento à disposição dos usuários do SUS é fundamental para que possamos atender àquelas pessoas que mais necessitam. Vamos seguir fortalecendo o SUS e dar cada vez mais dignidade aos capixabas”, comentou o governador Casagrande.

“O novo centro nuclear do Hospital Santa Rita será um avanço para os usuários do SUS em que mais pessoas passarão a ter acesso ao exame e isso fará a diferença no tratamento de cada paciente”, completou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

