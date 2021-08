Governador autoriza início das obras de pavimentação da ES-383, em Alfredo Chaves

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve neste domingo (29), no município de Alfredo Chaves, para autorizar o início das obras de pavimentação da Rodovia ES-383, no trecho Matilde x Carolina. A obra com 3,7 quilômetros de extensão faz parte do Programa Caminhos do Campo, da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Serão investidos R$ 5,8 milhões nas intervenções com prazo de execução de 420 dias.

“Estamos iniciando a pavimentação de mais um trecho do Caminhos do Campo, agora ligando as comunidades de Matilde, que é muito visitada em Alfredo Chaves, até Carolina. Essa obra é um desejo antigo dos moradores dessas localidades. São quase quatro quilômetros de pavimentação pra gente poder melhorar aqui o atendimento ao agricultor, favorecer o turismo e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou Casagrande.

O secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto, pontuou que esse é um passo importante para o desenvolvimento do município. “Nosso intuito é promover a melhoria na qualidade de vida da população, garantindo o desenvolvimento econômico e sustentável, proporcionando melhoria na mobilidade, melhorando as condições de trafegabilidade para os diversos tipos de veículos que por ela circularem, de forma a garantir condições boas de tráfego com segurança e conforto aos usuários, bem como fortalecendo a infraestrutura rural da região”, declarou.

A vice-governadora, Jacqueline Moraes, também participou da solenidade. “É uma alegria estar aqui nesta região, dando sequência aos investimentos programados pelo Governo do Estado. Temos a certeza de que o trabalho transforma a vida das pessoas. Não são apenas as obras, mas também ações para melhoria da prestação do serviço para a população”, disse.

Na ocasião, o governador anunciou a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e da construção de uma ciclovia na entrada da cidade de Alfredo Chaves.

Também participaram da cerimônia, o prefeito do município, Fernando Videira Lafayette; os deputados estaduais Bruno Lamas e Coronel Alexandre Quintino; os secretários de Estado, Tyago Hoffmann (Inovação e Desenvolvimento), Cyntia Figueira Grillo (Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social) e Lenise Loureiro (Turismo); o subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari; além dos dirigentes de órgãos Luiz César Maretto (DER-ES) e Mário Louzada (Idaf).