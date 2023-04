Governador autoriza obras de pavimentação na região de São Pedro Frio, em Colatina

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou nesta terça-feira (18), o início das obras de pavimentação da estrada que liga a BR-259 à Região de São Pedro Frio, no município de Colatina. A obra faz parte do Programa Caminhos do Campo, da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), e contempla nesta primeira etapa um trecho de 11,80 quilômetros de extensão. O investimento é superior a R$ 20 milhões.

A solenidade de assinatura da Ordem de Serviço foi realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, e reuniu diversas autoridades e lideranças políticas de Colatina. “Todos estão animados com esse investimento. É bom que a gente olhe para o resultado do trabalho. Porque o trabalho que faz a vida da gente ser melhor e obter resultados é fundamental. Inauguramos a Rodovia ES-446, que liga Colatina até Itaimbé, um projeto importante para dar centralidade à cidade. Antes já havíamos feito a recuperação da ponte e o Contorno de Colatina”, disse o governador.

Em sua fala, Casagrande reforçou a importância da união de forças em Colatina e citou outras ações do Governo do Estado. “Estamos fazendo a reabilitação de diversas vias no município, além do projeto para pavimentação de Bebedouro até o Polo Empresarial. Temos ainda fortes investimentos na educação, com melhorias em escolas, e na saúde com a construção de cinco unidades básicas de saúde e novos contratos no Hospital São José. Inauguramos também um Centro de Referência das Juventudes (CRJ). O Governo tem presença em Colatina e muitos projetos para os próximos anos”, destacou.

Caminhos do Campo

A pavimentação da estrada BR-259 x São Pedro Frio visa a garantir maior trafegabilidade para os veículos que realizam o escoamento da produção rural, além de facilitar a mobilidade garantindo conforto e segurança para a comunidade e turistas. Serão realizados ainda os serviços de drenagem, terraplanagem, pintura e sinalização. O prazo previsto para a execução das obras é de 18 meses.

Além de ser uma importante rota para o tráfego agrícola, a região é consolidada como rota turística de Colatina e conhecida pelas belas paisagens e pelo turismo de aventura. Localizada a 40 km da sede do município, São Pedro Frio fica a 600 metros de altitude. O local é conhecido pelas baixas temperaturas e conta com corredeiras, cachoeiras e quedas d’água, sendo boa parte da área coberta por Mata Atlântica preservada.

“É um projeto robusto que contempla asfalto de alta qualidade, obras de drenagem, passagens de fauna e de animais, dispositivos de segurança viária e sinalização. A empresa já está mobilizada no local e pronta para começar as obras. É uma intervenção que vai facilitar o ir e vir das pessoas, sendo uma fonte de geração de renda e desenvolvimento, pois vai facilitar a vida dos agricultores e permitir que novos empreendimentos surjam, como agroturismo e agroindústrias”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, destacou que a obra é um sonho antigo da população. “Essa intervenção estava no planejamento da cidade há anos, sendo prioritária no município, então agradecemos muito ao Governo do Estado por essa execução. Essa obra coloca Colatina em um novo eixo de desenvolvimento, que é o turismo. Ela vai mudar a nossa cidade”, afirmou.

O projeto completo contempla mais dois trechos da estrada, totalizando 22,9 quilômetros de extensão.