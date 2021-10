Governador Casagrande entrega 94 novas viaturas à Polícia Militar

Foram entregues na manhã desta quinta-feira, 21, pelo governador do Estado, Renato Casagrande, 94 novas viaturas à Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Os veículos serão destinados aos Batalhões e Companhias Independentes dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari. A solenidade foi realizada no Quartel do Comando Geral da PMES, em Maruípe, Vitória.



Os veículos são modelo SUV Renault Duster 2022 e contam com os equipamentos mais modernos disponíveis no mercado, como rádios comunicadores digitais, sinalizadores em led, sirene no compartimento do motor, cofre para transporte de conduzidos e segunda bateria para maior eficiência elétrica. Tudo para auxiliar a sociedade capixaba no patrulhamento preventivo, interação comunitária e repressão criminal.



O investimento total é de R$ 9.192.260,00, sendo cada viatura com um custo unitário de R$ 97,7 mil. As novas viaturas fazem parte do reaparelhamento das forças policiais do Estado, dentro das premissas do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Em sua fala, Casagrande fez um histórico sobre as ações da gestão no combate à violência no Espírito Santo. “Estamos debatendo muito a segurança pública dentro do Programa Estado Presente. Avançamos muito desde 2011, quando éramos o segundo Estado mais violento do País. O Programa Estado Presente integra todas as forças de segurança nas mais variadas esferas e ainda trabalha com a proteção social. A história desse programa não começou hoje, mas há dez anos”, destacou.



Casagrande prosseguiu: “No final de 2014, entregamos um sistema de segurança pública muito mais adequado. Em 2019, pegamos novamente uma situação delicada e estamos recuperando. Você não sai de uma UTI direto para uma maratona. Neste período de dois anos e dez meses temos o menor número de homicídios registrados na história do Espírito Santo. Temos desafios gigantescos pela frente e sabemos que a sociedade precisa de muito mais.”



O governador falou ainda sobre os ataques contra as instituições, como as Polícias Civil e Militar. “Isso mostra o desconhecimento de toda complexidade de enfrentamento ao crime. Pessoas que fazem críticas demagógicas em períodos pré-eleitoral, achando que o mundo está começando agora e de que nada foi feito lá atrás ou sendo feito agora. Mas vamos seguir em frente entregando viaturas, contratando novos policiais e apoiando nossas corporações. Nada vai nos intimidar”, pontuou.



O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, destacou que esse é o momento de reconstrução na Corporação. “Essas viaturas representam bem isso. O trabalho de resgate da Segurança Pública do Estado tem sido exemplar, dentro do Programa Estado Presente, que norteia nossas ações. Estamos fazendo o máximo para prestar o melhor serviço à população capixaba, com planejamento e avanço. Concursos públicos, reposição de efetivo, aumento de investimentos em indenizações aos policiais, viaturas e obras em unidades. Só temos a agradecer ao governador por esse olhar com nossa instituição e fazer a nossa parte para dar o retorno dessas ações tão importantes”, disse.



O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, também falou sobre os investimentos. “A memória até falha se formos buscar o tanto de investimentos que o governador Renato Casagrande vem fazendo nas nossas instituições de Segurança Pública. São muitos! Computação embarcada, novas viaturas e concursos. Com as entregas que estamos fazendo, a frota que foi comprada na primeira gestão está sendo reposta. Estamos tirando da rua viaturas com quase 10 anos de serviço. É inadmissível se deixar chegar a esse ponto. Nós nunca vimos tamanho investimento dentro da Polícia Militar como nessa gestão. Fora o diálogo aberto em todos os sentidos. O passivo é enorme e estamos avançando dia após dia”, afirmou.



Secretário-executivo do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, destacou os resultados do trabalho que vem sendo realizado pelo Governo na reconstrução da Segurança Pública. “Desde 2019, tivemos o melhor resultado de toda a série histórica, dos últimos 25 anos, em decorrência de diversas ações de investimento que realizamos, envolvendo recomposição do quadro efetivo das polícias Civil e Militar, e do Corpo de Bombeiros, equipamentos, infraestrutura, inteligência”, argumentou Duboc.

Duboc disse que a Segurança Pública “entrou na UTI em 2015”, numa referência à falta de investimentos na área, na gestão anterior. Somente no que se refere à entrega de viaturas, afirmou que o número já chega a quase mil, em três anos do atual governo, contra poucos mais de 270 do mesmo período da gestão passada. Ele ressaltou ainda que ações têm influenciado positivamente na capacidade de resposta das agências policiais. “Um exemplo disso foram as prisões, em menos de 24 horas, dos autores de dois eventos muito tristes registrados, recentemente, em Braço do Rio e em Vila Velha, resultado do trabalho integrado da PMES, da PCES e da Guarda Municipal de Vila Velha”, lembrou.



A vice-governadora Jacqueline Moraes também participou da solenidade e reforçou a importância das ações do Estado Presente na área de proteção social. “O programa é uma marca deste governo e foi construído com o propósito de priorizar ações e projetos voltados para o enfrentamento e prevenção da violência através da cidadania. Isso é difícil, mas é o nosso desafio. Com a integração das forças de segurança e os projetos sociais, estamos conseguindo levar cultura, esporte, lazer, palestras e orientações com objetivo de reduzir essa cultura de violência tão presente nos dias atuais”, asseverou.