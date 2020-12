Governador Casagrande entrega viaturas, pistolas e autoriza início de reforma de unidades da PMES

O Governo do Estado realizou, nesta quarta-feira (23), a entrega de 27 novas viaturas e 1.500 pistolas Glock à Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). As solenidades tiveram a presença do governador Renato Casagrande, que assinou também as Ordens de Serviço para reformas de duas sedes de companhias em bairros de Vitória. São mais R$ 8 milhões em investimentos na Corporação, dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Na primeira solenidade, realizada no Quartel do Comando-Geral (QCG) da PMES, em Maruípe, foi realizada a entrega dos veículos e das novas armas de fogo à Corporação. As viaturas adquiridas são do modelo picape Nissan Frontier com investimento superior a R$ 4 milhões, oriundos de emenda parlamentar. Os veículos serão distribuídos para as unidades da PMES em Vitória, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, Colatina, Ibatiba e Mimoso do Sul, auxiliando no patrulhamento ostensivo e ao Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

Em relação às pistolas, serão 1000 delas no calibre .40 e 500 de calibre .9mm, que serão distribuídas para os policiais militares. O investimento realizado pelo Governo do Estado foi de US$ 741 mil. As armas também serão encaminhadas a servidores de todas as regiões do Espírito Santo.

“Encontramos em 2011 um sistema de segurança pública destruído e a gente teve que recuperá-lo. Chegamos em 2014 com um sistema muito mais adequado, mas infelizmente o encontramos novamente destruído em 2019. Vamos entregar mais uma vez um sistema adequado com condições de enfrentar a criminalidade. Estão sendo investidos R$ 400 milhões na Secretaria da Segurança Pública. Essa é a minha tarefa como governador e estamos fazendo”, afirmou Casagrande.

O governador do Estado autorizou também a reforma dos Destacamentos de Polícia Militar (DPMs) da Ilha de Santa Maria (1ª Cia. do 1º BPM) e São Pedro (5ª Cia. do 1º BPM), em investimento aproximado de R$ 560 mil. Na segunda solenidade, o governador esteve na sede do DPM de São Pedro para autorizar o início das obras, acompanhado de diversas autoridades e lideranças locais.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, destacou os investimentos e o trabalho de reestruturação da Segurança Pública no Espírito Santo, realizado pelo Governo do Estado no escopo do programa Estado Presente em Defesa da Vida.

“Estamos aqui para fazer essas entregas de viaturas, armamento e reforma de instalação física, que dão dignidade aos nossos policiais e entregam um melhor atendimento às comunidades que essas unidades estão inseridas. Temos que tratar todos com o máximo respeito e prezamos pela proximidade com a comunidade. Quem não age assim está cometendo um erro. O Governo Renato Casagrande, desde que se iniciou, está investindo mais e mais nessa reestruturação da Segurança Pública e vamos continuar. A renovação é constante”, afirmou Ramalho.

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, destacou os deveres da Corporação de proteger à sociedade e a importância de equipar, da melhor forma possível, os servidores que irão cumprir essa missão:

“Não podemos descansar um minuto sequer e não descansaremos enquanto vidas de capixabas estiverem sendo perdidas para a criminalidade. Salvar vidas é o nosso foco e os investimentos são fundamentais. Viaturas, equipamentos, estrutura física, tecnologia e recursos humanos demonstram o comprometimento do atual Governo do Estado em potencializar a prestação de um serviço público de qualidade. Esse olhar próximo do governador é fundamental e só tenho a agradecer por essas entregas”, asseverou o coronel Caus.