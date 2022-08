Governador Casagrande visita obras de pavimentação de rodovias no sul do Estado

O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou, nesta sexta-feira (12), as obras de pavimentação de rodovias que ligam os municípios de Alegre a Muniz Freire (Rodovia ES-181) e Muniz Freire a Castelo (ES-165/ES-379), na região sul capixaba. A primeira liga os distritos de Placa a Anutiba a Muniz Freire, enquanto a segunda liga os municípios de Castelo e Muniz Freire, passando pelo Morro Vênus.

Ao todo, estão sendo realizadas melhorias em 72 quilômetros de vias com investimento total de R$ 135 milhões. As melhorias nos trechos vão permitir ganhos a todas as comunidades locais, que passarão a contar com uma via de melhor qualidade para escoamento da produção agropecuária, além dos benefícios para todos os motoristas rodoviários que, de maneira geral, terão um acesso seguro na ligação direta entre os municípios do sul capixaba.

Também participaram das visitas, os prefeitos de Alegre, Nemrod Emerick, o Nirrô, e de Muniz Freire, Dito Silva.

fotos Helio Filho