Governador Casagrande visita obras de pavimentação em Cachoeiro de Itapemirim

today9 de agosto de 2022 remove_red_eye59

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nesta terça-feira (09) no município de Cachoeiro de Itapemirim para uma agenda de visitas a obras e instituições. Casagrande acompanhou as obras de pavimentação nas localidades de Córrego do Brás, Córrego do Óleo e Distrito de São Joaquim. Ao todo, estão sendo investidos mais de R$ 1 milhão nas intervenções. Além da pavimentação com REVSOL, também estão sendo executadas obras de calçamento rural.

Durante a agenda oficial, Casagrande fez uma visita ao Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, que recebeu recentemente um repasse de R$ 8 milhões do Governo do Estado. Os recursos estão sendo aplicados em investimentos tecnológicos e outros sistemas para a modernização e inovação dos serviços ofertados pelo hospital.

Estiveram presentes na agenda, o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, que preside a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e o secretário de Estado da Agricultura, Mario Louzada.

foto Helio Filho