Governador do ES autoriza reinício das obras na Rodovia ES-475, em Castelo

today11 de fevereiro de 2022 remove_red_eye27

Autorizado nesta sexta-feira, dia 11, pelo governador do Estado, Renato Casagrande, o reinício das obras de pavimentação da Rodovia ES-475, no trecho que liga Fazenda da Prata x Monte Pio, no município de Castelo. Serão investidos R$ 20 milhões nas intervenções no trecho de 12,5 quilômetros de extensão. Durante a agenda, o governador fez a entrega de equipamentos para beneficiários do Programa de Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas (Probacias) na região sul.

As obras de pavimentação da Rodovia ES-475, no trecho que liga Castelo ao distrito de São José de Fruteiras, em Vargem Alta, passando pela Fazenda da Prata, foram contratadas na gestão anterior do governador Renato Casagrande, mas foram paralisadas pela administração seguinte. Em 2020, já havia sido dada a Ordem de Reinício das obras no trecho que liga Castelo ao distrito de São José de Fruteiras, em Vargem Alta.

As novas intervenções também serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O trecho entre Fazenda da Praia x Monte Pio terá pista simples, pista de rolamento nos trechos urbanos em bloco de concreto, sinalização horizontal e vertical, além da construção de uma ponte sobre o Rio da Prata, com 28 metros de extensão.



“Estamos consolidando um sonho que tive com cada um de vocês: pavimentar esta rodovia. Já imagina isso junto com a população de Castelo, minha cidade natal, antes mesmo de imaginar ser governador deste Estado. A Serra do Patrimônio do Ouro era um desafio que tínhamos na época de chuvas. O que antes era sonho, como essa pavimentação ou a ligação entre Castelo e Muniz Freire, agora estamos transformando isso em realidade”, afirmou o governador.



Casagrande prosseguiu: “Muitas pessoas não acreditam que obras públicas irão ficar prontas. Mesmo em execução, alguns se questionam se a obra vai sair mesmo do papel. Só que precisamos compreender que muitas pessoas prometem muito e realizam pouco. Mas em nosso governo prometemos pouco e realizamos muito. Esta rodovia é um sonho de mais de 50 anos que estamos realizando. Vamos continuar trabalhando firme para mudar a vida das pessoas.”



O diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto Coura, comentou a importância das intervenções. “Essa obra, quando finalizada a pavimentação, permitirá que os moradores e produtores rurais da região possam trafegar com mais segurança entre as comunidades e distritos beneficiados, aumentando o potencial econômico e o conforto para os motoristas”, disse.



Entregas do Probacias

Casagrande aproveitou também para entregar 300 biodigestores e máquinas pesadas para os municípios de Vargem Alta, Cachoeiro de Itapemirim e Muqui, que são os primeiros beneficiários do Probacias na região. Os equipamentos serão destinados a ações de saneamento rural e à inserção de práticas mecânicas que proporcionam a infiltração da água no solo.



Biodigestores são sistemas autossustentáveis de tratamento de esgoto domiciliar rural que promovem equilíbrio ambiental, saúde e bem-estar das pessoas, ao coletarem e tratarem, individualmente, até 600 litros de esgoto doméstico por dia. Os equipamentos foram adquiridos pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) para serem instalados em propriedades rurais das microbacias dos córregos Vargem Grande – Richmond e Rio Novo – Guiomar, em Vargem Alta.

O município também recebeu uma escavadeira hidráulica, um caminhão truck basculante e uma motoniveladora, que serão utilizadas para promover a conservação de água e solo por meio da abertura de caixas secas, terraços (“cochinhos”), cordões e bacias de infiltração (barraginhas).



“Com as máquinas trabalhando e os biodigestores em funcionamento, o resultado é quase imediato na vazão e na qualidade dos rios. Com as barraginhas e caixas secas, incentivamos a absorção de água, evitando o assoreamento. Com os biodigestores, conseguimos tratar até 22 toneladas de matéria orgânica por ano, considerando o efluente gerado pelas comunidades que o Probacias atende”, explicou o diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert.