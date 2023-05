Governador do Espírito Santo participa da 8ª edição do Cosud, em Minas Gerais

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participa da 8ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), nos dias 2 e 3 de junho, em Belo Horizonte (MG). A geração de emprego e renda é tema central do encontro, que reúne os governadores das regiões Sul e Sudeste do país.

O objetivo do Cosud é consolidar a cooperação entre os governos das duas regiões para atender às demandas econômicas, sociais e ambientais. Juntos, o Sul e o Sudeste brasileiros concentram 70% do PIB nacional e uma população de 119 milhões de habitantes.

Casagrande expressou sua satisfação com a oportunidade de discutir com os demais governadores sobre temas que promovem melhorias nas vidas dos moradores dessas regiões.

“Estamos com expectativa muito positiva para o evento em Belo Horizonte. É o segundo encontro do Cosud este ano. Este evento deu muito certo no mandato passado e com certeza já está dando certo neste mandato. Podemos discutir melhorias para a população do Sul e do Sudeste. É importante a troca de experiências para alcançarmos a melhoria na prestação de serviços públicos”, afirmou o governador.

O chefe do Executivo capixaba, que também preside o Consórcio Brasil Verde, destacou ainda a importância dos consórcios para o debate das políticas públicas no país. De acordo com Casagrande, os consórcios ajudam a melhorar a prestação de serviços públicos no país, uma vez que permitem a troca de experiências sobre a implantação de bons projetos:

“Os consórcios têm dado uma grande contribuição para o debate de políticas públicas no nosso país. Todas as regiões hoje têm consórcios e esse trabalho integra os governadores e as equipes de governo. A gente faz políticas juntos, passa a conhecer as equipes de governo de cada Estado, o que ajuda a diminuir o gasto de energia na hora de implementar uma política pública”, disse.

Sobre o Cosud

O Consórcio de Integração Sul e Sudeste – Cosud foi criado em de março de 2019 pelos governadores do Sul e do Sudeste. O objetivo principal é consolidar a agenda de cooperação entre os governos dos estados, com temas que atendam às demandas econômicas, sociais e ambientais. Nesta edição, o evento conta com mesas redondas, reuniões de governadores e coletivas de imprensa para discutir a geração de emprego e renda.

Todos os Estados que participam do consórcio já sediaram o evento ao menos uma vez. O Espírito Santo recebeu a 4ª edição do Cosud, em agosto de 2019, no Palácio Anchieta, em Vitória, que teve como tema central Gás e Infraestrutura. Na ocasião, pela primeira vez, todos os sete governadores estiveram reunidos.

Programação do evento

Sexta-feira, 2/6:

8h – Credenciamento;

10h – Abertura do evento;

10h30 – Fala dos governadores;

11h25 – Mesa Redonda;

12h30 – Reunião dos governadores;

14h30 – Coletiva de imprensa;

14h45 – Reunião dos governadores com os Procuradores-gerais dos Ministérios Públicos dos Estados do Cosud;

15h30 – Reunião dos Governadores com os líderes da Bancada Sul e Sudeste e com os Presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados do Cosud.

Sábado, 3/6:

9h – Apresentação dos resultados dos grupos de trabalho;

10h – Debate entre os governadores e convidados;

11h – Leitura da Carta de Belo Horizonte;

11h30 – Coletiva de imprensa.