Governador lança Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES

today11 de novembro de 2021 remove_red_eye53

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou nesta quinta-feira (11), a instituição do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES, vinculado à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). O sistema reúne e organiza as políticas públicas estaduais de educação profissional de níveis Técnico e Superior, além da pesquisa, extensão e inovação. O foco dos cursos será nas áreas STEAM – do inglês: Science (Ciências), Technology (Tecnologia), Engineering (Engenharia), Arts (Artes) e Mathematics (Matemática) – motores econômicos para a indústria 4.0 e os desafios do futuro.

Além da estruturação de um sistema estadual integrado de Ensino Superior e Profissionalizante, com oferta gratuita de formação e capacitação aos cidadãos do Estado do Espírito Santo, foram anunciadas mil novas vagas de graduação e pós-graduação, por meio da criação da Universidade Aberta Capixaba (UnAC).

“Muitas pessoas não fazem curso superior, pois não têm oportunidades. A gente sabe que a educação abre portas. Sonho com um Estado mais igual em termos de oportunidades. Temos um País rico, mas desigual. Sonho com um Estado sem pobreza, sem ver pessoas passando necessidade. O Espírito Santo tem muitas coisas a apresentar, como o melhor Ensino Médio do País. Tenho plena convicção que é a educação que nos levará a ser um estado menos violento”, pontuou o governador.

Casagrande prosseguiu: “Temos que ganhar velocidade para recuperar o tempo perdido por conta da pandemia, que acabou tirando os alunos da sala de aula por mais de um ano e meio. Temos condições de avançar e gerar oportunidades para essa juventude. Temos 13,7% da população capixaba com curso superior e temos que avançar. Queremos um Estado rico e próspero para as pessoas”.

O programa visa ainda a gerar oportunidades de emprego e renda para os capixabas, por meio de três eixos: a oferta de Ensino Superior de graduação e pós-graduação; oferta de Ensino Técnico, profissional, educação financeira e empreendedora; e o investimento em pesquisa, extensão e inovação. O Sistema UniversidadES foi desenhado de modo a colaborar e dar suporte na estratégia de cumprimento das metas do Plano Estadual de Educação (em especial as metas número 6, 11, 12, 13 e 16).

Compõem os eixos

a) de Ensino Superior: a Faculdade de Música do Espírito Santo “Maurício de Oliveira” – FAMES, a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo – Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Pública (APM/ES), a Academia da Polícia Civil, o Centro de Ensino e Instrução de Bombeiros (CEIB), os Programas Nossa Bolsa, Nossa Bolsa Mestrado e Programa Universidade Aberta Capixaba;

b) de Ensino Técnico, Profissional, Educação Financeira e Empreendedora: os Centros Estaduais de Ensino Técnico, o Programa Qualificar ES, a Escola de Serviço Público do Espírito Santo – ESESP e outros programas de formação continuada;

c) de Pesquisa, Extensão e Inovação: o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento – CPID, o Programa Instituto de Inteligência Computacional Aplicada – I²CA, o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação – ICEPi e o Programa Centro Técnico Criativo – CTC.

Mais vagas

O decreto que institui o Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES também cria a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de Educação Superior e pós-graduação no Estado, além de possibilitar o apoio do Estado a projetos e atividades desenvolvidas no escopo da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação por meio da concessão de bolsas nas modalidades de: Desenvolvimento Tecnológico e Estímulo à Inovação, Pesquisa Científica e Tecnológica, Formação e Extensão e Apoio à Difusão de Conhecimento.

A UnAC irá funcionar em formato híbrido, por meio de Ensino a Distância (EaD) e utilização dos polos de apoio presenciais já existentes da Universidade Aberta Brasil (UAB). São mil novas vagas, sendo 500 vagas por ano em cursos de graduação e 500 vagas em cursos de pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento, em 35 polos, em 34 municípios espalhados por todo o Espírito Santo.

A Universidade Aberta Capixaba será implantada em regime de colaboração com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), mediante a oferta de cursos e programas de Educação Superior e pós-graduação.

De acordo com a diretora acadêmica da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), professora Simone Telles, a universidade paulista contribuirá para a expansão do Ensino Superior à distância no Espírito Santo. “O estudo de viabilidade voltado à implantação de polos será o primeiro passo nessa parceria com o governo capixaba. Pretendemos levar a expertise que adotamos em nosso modelo pedagógico e contribuir para a universalização da educação a distância de qualidade e gratuita. No Estado de São Paulo, já estamos presentes em 325 municípios e 374 polos, mais de 50% do território paulista”, acrescentou.

Em fala emocionada durante o evento, a secretária de Articulação do Conselho Estadual da Juventude (CEJUVE), Sterlayne Rosseto, lembrou que essa é uma antiga demanda da sociedade. “Em 2018, a gente fez um pacto da juventude, reunimos os principais líderes de juventude do Estado, fizemos um pacto, assinamos e entregamos ao governo. Ouvimos naquela época que isso não iria acontecer. Mas aqui está o governador Renato Casagrande, mostrando que nada é impossível no Espírito Santo, que nada é impossível para a nossa juventude. Aqui não é diferente de outros estados e agora nós temos uma universidade estadual para chamar de nossa. Vamos todos abraçar isso, porque é nosso.”, disse a jovem, que foi aluna do programa Nossa Bolsa.