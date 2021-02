Governador Renato Casagrande anuncia mudanças no secretariado

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou mudanças no secretariado, na noite desta quinta-feira (25). Por meio de transmissão ao vivo, ao lado da vice-governadora Jacqueline Moraes, o governador apresentou a fusão das Secretarias de Desenvolvimento e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional. As duas áreas agora passam a compôr a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento. Tyago Hoffmann, que conduzia a Secretaria do Governo, assume a nova pasta.

Gilson Daniel, ex-prefeito de Viana, assume a posição do secretário de Estado do Governo para dar sequência ao trabalho.

Cristina Engel, que comandava a pasta da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional passa a dirigir a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), assumindo o posto de Denio Rebello Arantes, que, por sua vez, vai compôr a equipe da nova Secretaria como subsecretário.

Com a fusão das pastas, atribui-se ao secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneipp, um posto de diretoria no Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo (Bandes) para continuar o trabalho na promoção de desenvolvimento do Estado.

“As mudanças são importantes num momento em que ganhamos muita velocidade nas entregas do Estado”, informou o governador.