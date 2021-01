Governador Renato Casagrande autoriza novas obras de macrodrenagem em Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta quinta-feira (07), o início de obras de macrodrenagem que beneficiarão 22 bairros de Vila Velha. Foi dada a Ordem de Serviço para construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz do Costa, com investimento superior a R$ 35 milhões. Na mesma solenidade, Casagrande anunciou a publicação do edital para a reforma do Teatro Municipal de Vila Velha, localizado na Praça Duque de Caxias, no Centro do município.

A EBAP Foz do Costa terá capacidade de bombeamento de 20m³/s, através de oito bombas, podendo ter a sua capacidade ampliada para 25m³/s, e auxiliará na drenagem das águas da bacia do Canal da Costa. Aproximadamente 140 mil habitantes serão beneficiados com o investimento. A empresa vencedora da licitação foi a Paulitec Construções LTDA, que vai executar os serviços pelo valor R$ 35.541.527,52.

Em sua fala, Casagrande destacou os investimentos do Governo do Estado no município. “A primeira Ordem de Serviço deste ano ser aqui em Vila Velha é um motivo de muita alegria. Nosso trabalho teve início em 2019 com a recuperação dos projetos e agora estamos começando o trabalho que irá mudar a cidade de Vila Velha. São R$ 279 milhões do Orçamento do Estado em investimentos em macrodrenagem. Com a reforma do Teatro, estamos resgatando a história de Vila Velha e também do Espírito Santo. Vamos entregar ainda este mês o Terminal de Itaparica, que recebemos no chão, sem necessidade. O saneamento de Vila Velha irá receber mais R$ 400 milhões”, citou o governador.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, explicou que o investimento faz parte das obras prioritárias de macrodrenagem do Governo do Estado, que são de suma importância no desenvolvimento da cidade e na diminuição dos riscos de alagamento. “Em breve as demais ordens de serviço também serão assinadas”, garantiu Marcus.

De acordo com Marcus Vicente, os recursos são do Governo do Estado e o prazo de execução das obras é de nove meses, com mais seis meses de operação assistida junto com a Prefeitura de Vila Velha. A obra será fiscalizada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Serão contemplados os bairros de Praia da Costa, Itapoã, Coqueiral de Itaparica, Residencial Coqueiral, Cocal, Boa Vista I, Boa Vista II, Vista da Penha, Soteco, Cristóvão Colombo, Olaria, Divino Espírito Santo, Santa Mônica, Santa Mônica Popular, Praia de Itaparica, Jardim Guadalajara, Santa Inês, Jaburuna, Centro, Glória e Praia das Gaivotas.

Para o diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto, a estação de bombeamento é uma obra muito esperada pelos moradores do município. “O DER será responsável pela fiscalização dessa obra tão importante para a população vila-velhense, que sofre tanto com os constantes alagamentos. Como morador de Vila Velha, me sinto honrado em fazer parte disso”, afirmou.

Teatro Municipal de Vila Velha

Ainda durante a solenidade, o governador anunciou a publicação do edital para reforma do Teatro Municipal de Vila Velha, outra entrega importante para a população. O equipamento tem quase 800 metros quadrados de área construída e passará por ajustes e adaptações importantes, como normas de acessibilidade e manutenções corretivas, já que a edificação é muito antiga.

O Teatro Municipal será contemplado com rampas de acesso, plataformas elevatórias, banheiros acessíveis, substituição de esquadrias das fachadas, dos revestimentos de piso e paredes em todo o ambiente, além da instalação de novos guarda-corpos, corrimãos, novo sistema de climatização e toda a parte elétrica, finalizando com a reforma e pintura de revitalização geral.

O DER-ES conta com uma equipe especializada nos trabalhos de revitalização do teatro, que tem um amplo estudo para a obra com objetivo de manter as características originais e históricas do prédio. “O Teatro Municipal de Vila Velha carrega muita história e até já foi sede da Prefeitura. É um grande patrimônio cultural da população capixaba que merece ser valorizado”, destacou Maretto.