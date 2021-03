Governador Renato Casagrande entrega dez leitos de enfermaria clínica em Vitória

O governador Renato Casagrande entregou na manhã deste sábado (20), dez leitos de enfermaria clínica para pacientes crônicos no Hospital Vida Med Clínica em Residência Assistida, que fica no bairro Pontal de Camburi, em Vitória. Os leitos fazem parte da segunda fase do Programa Estadual “Leitos para Todos”, por meio da contratualização com o hospital no valor de R$ 214,5 mil por mês.

O anúncio dos novos leitos foi feito através de uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. “Estamos anunciando a continuidade da expansão de leitos com a contratualização desses mais dez leitos de retaguarda. Os pacientes que não estão com Covid e que chegam em nossos hospitais de referência como, por exemplo, o Dr. Jayme dos Santos Neves e Dório Silva, poderão vir para esse hospital. Assim garantimos um atendimento adequado para todos”, afirmou.

Nesta segunda fase da expansão de leitos, o Governo do Estado também está ampliando os serviços para atender outras condições de saúde. “Todo o investimento que o Estado tem realizado visa oferecer para a população uma assistência qualificada para todos, independentemente da condição de saúde. No caso destes de hoje, são leitos para pacientes que necessitam de internação de menor complexidade”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

O governador Casagrande destacou que o Estado está recebendo novas doses da vacina contra o novo Coronavírus (Covid-19), permitindo a ampliação dos grupos de pessoas a serem imunizadas. “Na próxima segunda-feira [23], vamos iniciar a vacinação das pessoas de 70 a 74 anos com um ato solene na Serra. Estamos avançando na vacinação, de forma lenta, mas é fundamental que a gente possa baixar a transmissão do vírus e seguir firme nesta quarentena de 14 dias para que possamos atender a todos os capixabas e atravessar essa pior fase da doença”, pontuou.

Leitos para Todos

O Programa Estadual “Leitos para Todos” foi instituído pelo Governo do Espírito Santo em abril de 2020, por meio da Portaria Nº 071-R, como estratégia de qualificação e reestruturação da rede de atenção à saúde e fortalecimento do papel da regulação do Estado, com o objetivo de garantir o acesso à atenção hospitalar a todos os pacientes que desenvolverem formas graves da Síndrome Respiratória Aguda Grave, entre elas, o novo Coronavírus (Covid-19).

Deste modo, a Secretaria da Saúde (Sesa) estruturou uma ampla reforma nas áreas físicas das unidades hospitalares próprias e também um processo de contratualização de leitos em hospitais filantrópicos, federais e privados.

Diariamente, o Governo do Estado atualiza os dados da ocupação de leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba, disponível no link: https://coronavirus.es.gov.br/painel-ocupacao-de-leitos-hospitalares